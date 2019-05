Liga: il Real Madrid chiude tra i fischi, al Bernabeu il Betis passa 2-0

19/05/2019

Finisce tra i fischi, e per un pubblico abituato bene come quello del Santiago Bernabeu non poteva essere altrimenti. Il Betis dà l'ultimo schiaffo alla stagione da dimenticare del Real Madrid, vincendo 2-0 in casa degli ormai ex campioni d'Europa. Zinedine Zidane schiera il solito 4-3-3. E ancora una volta ruota gli uomini che compongono l'undici iniziale. Per l'ultima stagionale al Bernabeu c'è Navas in porta, a centrocampo giostrano Valverde, Llorente e Modric, in attacco rientra da titolare Vinicius jr, che insieme a Brahim Diaz appoggia Benzema. In panchina Courtois, Isco, Asensio, Kroos e soprattutto Bale, che con tutta probabilità rivedrà il Bernabeu solo da avversario. C'è il sole su Madrid, ma il gioco del Real è poco illuminato. I primi pericoli per il Betis arrivano dopo 23' con Marcelo, che arma il sinistro per due volte da fuori area, ma non centra la porta. Dall'altro lato Navas deve sporcarsi i guanti volando sotto la traversa per deviare in angolo una conclusione di Bartra. Il Real Madrid sembra fuori ritmo ma al 34' ha la più grande occasione per passare: regalo clamoroso di Francis Guerrero, Benzema può tirare un rigore in movimento ma calcia sul palo a portiere battuto. Sul ribaltamento di fronte, Navas salva la porta madrilena con un colpo di reni a smanacciare un pallonetto di Lo Celso indirizzato a rete.



Si va al riposo sullo 0-0, ma passa poco tempo perché il risultato cambi. E ultimamente cambia spesso in sfavore dei Blancos. Al 61' il Betis corona la pressione costante che attua dalle parti di Navas con un contropiede che trova Loren solo sul secondo palo. L'attaccante non ha problemi a trovare il sesto centro in Liga: 1-0 per gli andalusi. Zidane non si capacita della estrema fragilità difensiva del suo Real, che sembra in procinto di prendere costantemente gol. Lo Celso fa a fette la retroguardia dei padroni di casa e prima costringe Navas a un altro miracolo, poi conclude largo su uno schema da corner che lo libera sulla fascia. Zidane butta nella mischia Asensio e Isco al posto di Brahim e Valverde: tutto inutile, il Real fa solo confusione davanti e prende anche la seconda rete, che porta la firma di Jesé (75'). Difesa ancora una volta sorpresa da un uno-due, l'ex di turno chiede scusa al pubblico del Bernabeu, che "saluta" la propria squadra con una bordata di fischi, risparmiando solo Navas. Il campionato si chiude con 12 sconfitte (peggior risultato dal 1999). I k.o. salgono a 18 se si allarga il raggio d'analisi a tutte le competizioni.