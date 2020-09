Liga: il Real Madrid bloccato dalla Real Sociedad all'esordio, Betis e Granada in vetta

SPAGNA

Finisce con un deludente pareggio il debutto del Real Madrid nella Liga spagnola. A San Sebastian i blancos di Zidane sono costretti allo 0-0 da un'ottima Real Sociedad, che nel finale sfiora anche la vittoria con David Silva. In vetta alla classifica c'è quindi il duo andaluso composto da Betis e Granada. La formazione di Siviglia fa 2-0 con il Valladolid (in gol Fekir e Carvalho), 2-1 dei biancorossi sull'Alaves (decidono Soldado e Machis).

REAL SOCIEDAD-REAL MADRID 0-0

Non era certo il debutto che il Real Madrid si sarebbe augurato quello che si consuma al Reale Seguros Stadium di San Sebastian, dove non solo il Real Madrid arriva al triplice fischio finale senza gol all'attivo, ma ha anche motivi per tirare un sospiro di sollievo. La partita è infatti in mano ai Blancos, che però non trovano l'affondo decisivo e rischiano anche qualcosa quando i baschi passano al contrattacco. Grande protagonista è comunque il portiere di casa Remiro, che già al quarto d'ora dice di no a Benzema dopo un assolo del francese. Poi sono i difensori Varane e Ramos a provarci senza fortuna. Prima dell'intervallo Vinicius e Benzema si rendono pericolosi, ma manca le precisione. E proprio a pochi secondi dalla conclusione del primo tempo Isak mostra che i baschi non sono fuori dal match, costringendo Courtois alla prima grande parata della sua partita.

Anche la ripresa si apre con una Real Sociedad molto pericolosa, ma Barrenetxea manca di poco la porta. Quindi riprendono gli attacchi in massa delle Merengues, con Benzema e Vinicius che ci provano in ogni modo non riuscendo però a superare le fittissime maglie della difesa di casa. Quando è poi Carvajal a riuscire ad andare al tiro, di nuovo Remiro gli dice di no. Il portiere della Real Sociedad si ripete ancora su Benzema, e i cambi di Zidane non sortiscono effetti a favore del Real. Così, nella seconda sortita offensiva del match (la prima era stata vanificata da un mancino alto di Oyarzabal), per poco David Silva non cucina la beffa per i Blancos: sul bolide di sinistro dell'ex Manchester City, però, è Varane a salvare la porta del Real Madrid. Che non vince, ma tutto sommato sa che poteva finire perfino peggio.

ALTRE PARTITE

In testa alla classifica ci sono quindi due espressioni dell'Andalusia, entrambe a 6 punti dopo due partite. Una di loro è il Betis, che nella prima stagionale in casa ha ragione del Valladolid battendolo per 2-0. I biancoverdi si portano in vantaggio dopo 10 minuti grazie a un rigore realizzato da Fekir e chiudono i conti già al 18', grazie a un bel tiro dalla distanza di William Carvalho. Il Granada risolve invece nella ripresa il match contro l'Alaves, che gli ospiti avevano raddrizzato dopo un primo svantaggio: finisce infatti 2-1, grazie all'azione spettacolare inventata da Soldado al 7' e al gol in mischia di Machis al 79'. Serve solo agli almanacchi la bella punizione di Joselu al 22'. Si sblocca infine il Cadice, che dopo la sconfitta all'esordio va a vincere per 2-0 sul campo dell'Huesca: apre Negredo all'11', il raddoppio è firmato all'83' da Pombo.