Liga: il Rayo ferma il Siviglia, chance di fuga per il Real Madrid

SPAGNA

Solo 1-1 per gli andalusi in casa del Vallecano e i blancos, primi in classifica, lunedì possono volare a +10

Finisce 1-1 tra Rayo e Siviglia nella 28esima giornata della Liga e a sorridere è solo il Real Madrid capolista, che lunedì a Maiorca ha la grande occasione di portarsi a +10 e ipotecare la lotta al titolo. Gli andalusi passano in svantaggio in avvio di ripresa con Bebè, al 63’ arriva il pareggio di Delaney ma la rimonta della squadra di Lopetegui (poco fortunata con il Var) si chiude qui. Il Vallecano ritrova un punto dopo sei ko di fila. Getty Images

RAYO VALLECANO-SIVIGLIA 1-1

Frenata che rischia di costare caro al Siviglia, che non va oltre l’1-1 in casa del Rayo Vallecano e scivola a sette punti dal Real Madrid capolista, domani impegnato a Maiorca per volare a +10 e ipotecare la Liga. Pronti via e la strada sembra spianata per il Siviglia, ma il vantaggio di Mir all’11’ è annullato dal Var per un tocco di mano. In avvio di ripresa, è allora la squadra di Madrid ad approfittarne e colpire dopo pochi secondi con Bebè. Brutto colpo per gli andalusi e allora Lopetegui butta nella mischia Martial, Acuna e Corona: i frutti si vedono al 63’ con il pareggio di Delaney. A questo punto il Siviglia crede nella rimonta e si getta in avanti, gli sforzi sembrano ripagati al 79’ quando l’arbitro concede un rigore ma oggi il Var è contro gli andalusi e annulla la decisione del direttore di gara. Scampato il pericolo, il Rayo alza il muro e riesce a difendere il pari fino al fischio finale: è il primo punto dopo sei sconfitte di fila.