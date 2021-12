Liga, il Papu Gomez rallenta il Barcellona. Cinquina Villarreal

SPAGNA

I blaugrana pareggiano 1-1 a Siviglia giocando mezz’ora in più: Araujo risponde all’ex Atalanta. Il Sottomarino giallo stende l’Alaves 5-2

Il Barcellona pareggia a Siviglia con qualche rimpianto. Nel recupero della quarta giornata di Liga i blaugrana fanno 1-1 fuori casa, rispondendo con Araujo al momentaneo vantaggio del Papu Gomez. Gli uomini di Xavi, in superiorità numerica per mezz’ora dopo il rosso a Koundé, sfiorano il successo con il palo di Dembélé all’84’. Nell’altro match della serata, il Villarreal stende l’Alaves 5-2 con le doppiette di Gerard Moreno e Boulaye Diá.

SIVIGLIA – BARCELLONA 1-1

Siviglia e Barcellona si neutralizzano 1-1 nel big match della serata di Liga, in cui entrambe le squadre conquistano un punto ma concludono con qualche rimpianto una partita frizzante. I blaugrana mettono subito paura al Sánchez Pizjuán con il colpo di testa di Jutglà, alto di poco, i padroni di casa rispondono con Rafa Mir, impreciso. A spezzare l’equilibrio arriva allora uno schema: Rakitic batte basso e teso il corner per trovare l’inserimento del piccolo Papu Gomez, il quale incrocia di prima intenzione e infila in rete l’1-0. Gli uomini di Xavi non sembrano in grado di reagire e si aggrappano a un calcio piazzato per equilibrare le sorti. Appena prima dell’intervallo Araujo vola sul corner di Dembélé e di testa spedisce nel sette il pareggio, raddrizzando una partita che sembrava diventata difficile da gestire. Al 64’ la partita cambia: Koundé litiga con Jordi Alba e gli scaglia il pallone addosso, venendo espulso. Il finale è quindi una guerra di fisicità e agonismo, in cui gli ospiti vanno più volte vicini al colpo del ko. L’incornata di Gavi sfiora solo il bersaglio, la gran giocata di Dembélé si stampa sul palo. Finisce 1-1 e il Barcellona raccoglie il terzo risultato utile consecutivo in campionato, ma non riesce ancora a entrare in zona Champions. Il Siviglia mantiene imbattuto il Sánchez Pizjuán nella Liga di quest’anno e consolida la seconda posizione, a 5 lunghezze dal Real Madrid primo.



VILLARREAL – ALAVES 5-2

Il Villarreal si complica la vita da solo ma batte l’Alaves 5-2. All’Estadio la Ceramica, i padroni di casa sembrano poter dominare l’incontro fin dal primo tempo. Al 18’ infatti gli uomini di Emery sbloccano con la meravigliosa rete di Gerard Moreno, che scambia al volo con Parejo e conclude con uno splendido piattone mancino indirizzato all’incrocio dei pali. Passano dieci minuti e il Villarreal raddoppia con Boulaye Diá, abile nell’inserirsi sul passaggio di Trigueros e a infilare all’angolino con il piattone. L’Alaves si sveglia nel finale di primo tempo e accorcia con il sinistro al volo di Pedro Pons, che fredda Rulli sulla sponda di Joselu. La ripresa vede quindi una sfida più equilibrata e gli ospiti completano la rimonta al 65’, quando Joselu spedisce in rete dopo aver ricevuto un clamoroso errore di Pau Torres, che di fatto gli passa il pallone (a porta sguarnita, con Rulli fuori dai pali) su un calcio di punizione in difesa. Il Villarreal è quindi costretto a tornare in attacco e al 76’ trova il nuovo vantaggio, ancora con Boulaye Diá, veloce nell’inserirsi per ricevere l’assist geniale di Parejo e incrociare il 3-2. Poco dopo il neoentrato Yeremi Pino spinge in rete il 4-2 sul tacco di Diá, grande protagonista della serata. Nel finale anche Gerard Moreno sigla la doppietta personale, per il 5-2 definitivo. Per il Villarreal la terza vittoria consecutiva in Liga vale il nono posto, mentre l’Alaves resta terzultimo a 15.