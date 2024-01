Liga: il Girona torna in vetta, sorride l'Atletico

SPAGNA

L'1-0 al Celta Vigo vale il primo posto in attesa del recupero del Real, i colchoneros battono 2-0 il Valencia

© Getty Images Il Girona non tradisce le attese e si riporta in testa alla classifica dopo la ventiduesima giornata di Liga: in casa del Celta Vigo la formazione di Michel vince 1-0 grazie alla rete di Portu al 20’ e risale al primo posto in attesa del recupero del Real col Getafe. Lino e Depay trascinano l'Atletico che batte 2-0 il Valencia, tra Siviglia e Osasuna finisce 1-1 con Budimir che risponde a Romero. Senza reti, invece, Cadice-Athletic Bilbao.

CELTA-GIRONA 0-1

Ottimo avvio degli ospiti, che dopo dieci minuti sfiorano già il vantaggio con la soluzione tentata dalla lunga distanza da Herrera, che termina di pochissimo alla sinistra di Guaita. Passano pochi secondi e Dovbyk si vede negare due volte il gol dal portiere avversario, prima con un colpo di testa su azione e poi sul corner successivo, sulla cui ribattuta anche Blind non riesce ad insaccare. Gli uomini di Michel passano al 20’ con Portu, letale in area di rigore con un destro ravvicinato su assist di Gutierrez. Il Celta cerca la risposta alla mezz'ora con un’incornata di Strand Larsen, ma Gazzaniga è attento. Nel secondo tempo la formazione allenata da Benitez vuole rispondere allo svantaggio, ma il match scorre sui fili di un sostanziale equilibrio che non vede grandi occasioni da rete fino al triplice fischio, che decreta il primo posto del Girona (a +1 sul Real Madrid e con undici punti di vantaggio dal Barcellona) e lascia il Celta Vigo a quota diciassette, con (momentaneamente) due lunghezze in più rispetto al terzultimo posto.

ATLETICO MADRID-VALENCIA 2-0

L'Atletico Madrid approfitta dei passi falsi delle rivali per la zona Champions e aggancia il terzo posto battendo 2-0 il Valencia: ora è a +2 sulla quinta piazza con 44 punti, gli stessi del Barcellona. Per i colchoneros, la serata si sblocca soltanto nel recupero del primo tempo: palla fantascientifica di Griezmann, che mette Lino nelle condizioni di battere Mamardashvili con un delicato tocco di sinistro che vale l'1-0 all'intervallo. Al 57', Depay chiude la partita impattando di testa il cross dalla destra di Molina e spinge ancora la formazione di Simeone come fatto in Coppa del Re. Il tutto sotto gli occhi di Moise Kean, prossimo al trasferimento all'Atletico e già sugli spalti del Wanda Metropolitano. Al 71', giallo in area: Gaya interviene in area su Llorente, Bengoetxea assegna il rigore ma viene richiamato al Var perché il difensore dei Pipistrelli interviene sul pallone. Finale in ogni caso senza patemi per l'Atletico, che in attesa del suo recupero con il Rayo Vallecano è a +2 sul quinto posto. Il Valencia, invece, perde dopo quattro vittorie di fila e scivola in ottava piazza, superato dal Betis.

CADICE-ATHLETIC BILBAO 0-0

Nessun gol tra Cadice e Bilbao, pareggio che non permette ai baschi di agganciare la zona Champions: rischia ora il -5 considerando i recuperi di Atletico e Barcellona. Ed è Unai Simon, a metà primo tempo, a fermare Alcaraz, che sfiora il vantaggio per i padroni di casa. Gli ospiti, invece, ci provano con Ares che non inquadra per poco lo specchio della porta. Poche occasioni nel resto del match: un punto che non fa felice nessuno, visto che il Cadice resta comunque a -1 dalla salvezza e da Siviglia e Celta Vigo.

SIVIGLIA-OSASUNA 1-1

Finisce 1-1 tra Siviglia ed Osasuna: gli andalusi non riescono ad approfittare del pareggio del Cadice e sprecano il gol di vantaggio, arrivato al 24 grazie allo splendido assolo in area di Romero dopo la rimessa laterale battuta da Acuña. Ad inizio ripresa, infatti, gli ospiti pareggiano con il solito Budimir. Nel finale, Suso si fa espellere, ma gli andalusi resistono ed evitano il ko.