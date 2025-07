Inaki Williams nuovo capitano dell'Atletico Bilbao: "È un sogno che si realizza"

Iñaki Williams è orgoglioso di essere diventato il primo capitano di colore dell'Athletic Bilbao, in un momento in cui, a suo dire, "l'estrema destra è di moda". Il trentunenne Williams, uno dei primi giocatori di colore a entrare a far parte del club, assumerà il ruolo di capitano principale della squadra in questa stagione. Storicamente, l'Athletic ha avuto pochi giocatori di colore perché schiera solo giocatori provenienti dalla regione settentrionale dei Paesi Baschi spagnoli o dalle zone limitrofe. Williams e suo fratello minore, Nico, sono nati nella città industriale di Bilbao, nel nord della Spagna, da genitori ghanesi che hanno affrontato un lungo viaggio verso l'Europa in cerca di una vita migliore. "Questo significa molto", ha detto Williams. "Sembra destino che i miei genitori mi abbiano messo al mondo a Bilbao 31 anni fa", ha aggiunto Williams. "Siamo fortunati a rappresentare molte persone che vengono dall'estero per guadagnarsi da vivere. Ed essere un punto di riferimento nei Paesi Baschi e in Spagna è importante per noi", ha proseguito. "Veniamo da famiglie umili e poter esprimere questo è un bene per tutti", ha detto. "Sembra che l'estrema destra sia di moda, e chi di noi ha voce deve continuare a impegnarsi, a dimostrare che la gente sbaglia e a superare le barriere", ha concluso.