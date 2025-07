Lazio, i convocati per il Fenerbahce: lesione per Patric

Tutto pornto in casa Lazio per l'amichevole col Fenerbahce. Di seguito l'elenco dei convocati per il match. Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel, Renzetti; Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli, Ruggeri; Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Pinelli, Rovella, Vecino; Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Noslin, Pedro, Sana Fernandes, Zaccagni. Indisponibili Patric, Gigot e Isaksen. Per Patric gli esami hanno riscontrato una lesione muscolare di media entità a carico del retto femorale sinistro.