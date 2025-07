Real Madrid, Mbappé si prende la maglia numero 10

In carriera Mbappé aveva vestito il 10 solo al Monaco, nel 2015/16 e nel 2017/18, mentre al PSG era arrivato col 29 per poi vestire principalmente il 7. Tra i francesi col 10 nella storia dei Blancos ci sono Kopa (Pallone d'Oro 1958) e Lassana Diarra (tra il 2009 e il 2011). L'esordio ufficiale di Mbappé con la 10 del Real sarà il 15 agosto, contro la Real Sociedad, prima partita in Liga.