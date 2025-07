Samp, nel cda entra anche l'uomo di fiducia di Tey

Cambia volto il consiglio di amministrazione della Sampdoria che si è svolto da remoto, con polizia e carabinieri che già dalla mattinata hanno presidiato la sede del club a Bogliasco per 'controllare' un piccolo presidio di tifosi. Entra l'avvocato Francesco De Gennaro che sarà vicepresidente ed è uomo di fiducia del numero uno Matteo Manfredi. Confermato come director e ceo (per la parte amministrativa) Raffaele Fiorella. Entra con le stesse cariche ma con attenzione all'area sportiva Jesper Fredberg, presentato qualche giorno fa e uomo scelto dal proprietario, l'imprenditore di Singapore Tey, per rilanciare calcisticamente la Samp. E lo stesso Tey nel cda sarà rappresentato da Ting Yong Tan. "Questo Cda - spiega la società ligure in una nota - supervisionerà una fase fondamentale nella vita del club, definita da una direzione responsabile, dall'innovazione calcistica e da un fermo impegno nei confronti dei valori condivisi dai nostri tifosi".