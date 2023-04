Liga: il Getafe ferma il Barça, vittoria col brivido per l'Atletico

SPAGNA

Xavi impatta 0-0 in trasferta, dopo aver colpito due legni nel primo tempo. I colchoneros vincono 2-1 una gara dominata, tremando per un possibile penalty nel finale

© Getty Images Rallenta il Barcellona che, nella 29a giornata della Liga, pareggia senza reti contro il Getafe. Rimpianti blaugrana soprattutto nel primo tempo, quando Raphinha prima e Balde poi colpiscono il palo. Nella ripresa i padroni di casa si difendono e matura lo 0-0, che porta il Real Madrid a -11 dalla capolista. Meritato 2-1 per l'Atletico Madrid, che domina contro l'Almeria, ma rischia grosso nel finale. Vince 2-0, invece, il Girona sull'Elche.

GETAFE-BARCELLONA 0-0

Pari senza reti tra Getafe e Barcellona: finisce 0-0. La prima occasione della partita è dei padroni di casa, che sfruttano i calci piazzati e si fanno pericolosi con i colpi di testa di El Haddadi e Unal. La risposta della capolista passa per i piedi di Raphinha, che recupera palla al limite dell’area ma colpisce il palo con un bel tiro da fuori. Un minuto dopo tocca a Balde avventarsi su un pallone vagante in area e fermarsi sul legno. La prima occasione della ripresa è di Lewandowski, che si inserisce bene in area ma non inquadra la porta di testa. Poi è il turno di Raphinha provarci ancora a giro dal vertice dell’area, Soria (tra i migliori in campo dei suoi) si supera ancora una volta. Il Getafe si difende con ordine e riparte in contropiede, ma né Borja Mayoral né Unal riescono a concretizzare gli spazi lasciati dal Barça. È proprio l’ex attaccante della Roma ad avere la palla del clamoroso vantaggio nel finale, ma il suo destro si spegne a lato di un soffio. Termina quindi 0-0: il Barcellona sale a 73 punti e rimane saldamente al primo posto in classifica, a +11 sul Real Madrid, vincente ieri a Cadice.

GIRONA-ELCHE 2-0

Vince il Girona, che batte l’Elche senza difficoltà 2-0. La prima chance della partita ce l’hanno gli ospiti, ma Donald trova la parata di Gazzaniga. Il primo tempo scorre senza occasioni e con tanti cartelli, ma allo scoccare del 45’ a sbloccarla sono i padroni di casa: bel cross di Villa per il colpo di testa vincente di Castellanos. Stesso copione nella ripresa, con tanti falli e pochi tiri da una parte e dall’altra. Ancora una volta però è il Girona a raddoppiare: al 70’ Romeu recupera palla al limite dell’area e lascia partire un destro imparabile per il portiere avversario. Piove sul bagnato per l’Elche nel finale, che chiude in dieci per l’espulsione, al 92’, di Ponce. Con questi tre punti il Girona sale a 38 punti, mentre gli ospiti restano ultimi in classifica a quota 13.

ATLETICO MADRID-ALMERIA 2-1

Rischia di compromettere tutto nel finale, ma ottiene una vittoria meritata l'Atletico Madrid, che regola 2-1 l'Almeria e ottiene il 13° risultato utile consecutivo. Passano subito in vantaggio i colchoneros, su azione da corner e con Griezmann, che devia in rete dopo essersi appostato sul secondo palo. La formazione di Simeone passa in vantaggio al 4' ed è letteralmente dominante nel primo tempo, col francese a sfiorare il raddoppio in almeno due occasioni. La connessione tra Grizou e Correa funziona alla perfezione, e anche l'argentino è decisamente ispirato, al punto da andare vicino al gol con una giocata di rabona che termina alta. L'ex San Lorenzo commette un solo errore, al 36', sbagliando un retropassaggio e avviando l'azione dell'1-1: Baptistao si invola e il suo tentativo di cross viene deviato da Gimenez, che realizza uno sfortunato autogol. Bastano solo sei minuti, però, per il nuovo vantaggio dell'Atleti: lo firma ancora Griezmann, che trasforma un autentico rigore in movimento sull'assist di Carrasco. Nella ripresa dominano i colchoneros, che sfiorano il tris a ripetizione: va vicinissimo al gol Llorente, poi Griezmann e Carrasco centrano il palo. Simeone e i suoi non chiudono la partita e rischiano grosso al 90', quando un potenziale rigore per l'Almeria sfuma solo per un precedente fuorigioco, ravvisato dal Var. Dopo un altro brivido, finisce 2-1 per l'Atletico Madrid, che sconfigge l'Almeria (sempre quartultimo) e resta in scia al Real Madrid. Colchoneros a quota 60, a -2 dai rivali cittadini e con un ampio margine su Real Sociedad (51) e Betis (48), alla vigilia della sfida al Barça.

