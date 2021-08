Liga: il Barcellona non entusiasma ma batte il Getafe

SPAGNA

I blaugrana vincono 2-1 al Camp Nou con le reti di Sergi Roberto e Depay, intervallate da Sandro Ramirez

Anche il Barcellona sale sul treno di squadre a quota sette punti in cima alla Liga. I catalani vincono 2-1 il match casalingo contro il Getafe nella terza giornata di campionato. In vantaggio dopo neanche due minuti con Sergi Roberto, gli uomini di Koeman subiscono il pari di Sandro Ramirez e trovano il gol vittoria con Depay. Prestazione comunque poco esaltante per i blaugrana, fotografata dalla prova incolore di Griezmann.

Torna a vincere ma continua a non brillare il Barcellona di Koeman. I blaugrana sconfiggono il Getafe 2-1 al Camp Nou nella terza giornata di Liga, trascinati dall’inventiva di Depay in una partita più sofferta di quanto si potesse pronosticare.

L’avvio dei catalani è esaltante. Passano neanche due minuti e il Barcellona sfonda con una splendida azione manovrata: Depay allarga per Jordi Alba; cross secco in area di rigore, velo di Braithwaite e Sergi Roberto da distanza ravvicinata infila in rete. La gara sembra in discesa per i padroni di casa, che si fanno sorprendere al 19’ da un’imbucata del Getafe. Sandro Ramirez dialoga al limite dell’area con Aleña e chiude il triangolo con uno splendido destro di prima che batte un Ter Stegen poco brillante. Il Barcellona non accetta il pareggio e torna avanti con Depay. L’olandese riceve in area, disorienta Iglesias Sanchez con una finta e infila il gol del 2-1, facendo passare il pallone sotto le gambe del terzino.

Nella ripresa il Barcellona controlla il pallino del gioco, ma il Getafe si rende pericoloso. L’ex Samp Jankto ci prova subito con un tiro sul primo palo, trovando attento Ter Stegen. Gli ospiti prendono coraggio e ci credono, pur con poca precisione nei tentativi di Arambarri da fuori. Il Barcellona fatica a costruire azioni pericolose: Griezmann non è in giornata e fa vedere le cose migliori in copertura, tanto da convincere Koeman a toglierlo nel finale. I blaugrana non chiudono il match con Depay, che spreca da ottima posizione, ma proteggono il 2-1 senza ulteriori patemi e si agganciano al treno di squadre a 7 punti in testa alla Liga, in attesa del posticipo dell’Atletico Madrid.