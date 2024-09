Liga: il Barcellona è un rullo compressore, 5-1 al Villarreal. Ok l’Athletic Bilbao

SPAGNA

La squadra di Flick fa sei su sei in campionato tornando a +4 sul Real Madrid: 3-1 dei baschi contro il Celta Vigo

© Getty Images Nella sesta giornata di Liga spagnola il Barcellona continua a vincere, rimanendo in vetta a punteggio pieno grazie al 5-1 sul campo del Villarreal. I Blaugrana vanno avanti 2-0 grazie alla doppietta di Lewandowski, rischiano il rientro dei Sottomarini gialli con la rete di Ayoze Perez e poi dilagano con Pablo Torre e Raphinha (doppietta). Vince anche l’Athletic Bilbao, 3-1 in casa contro il Celta Vigo, mentre Getafe-Leganes finisce 1-1.

VILLARREAL-BARCELLONA 1-5

Il Barcellona è un rullo compressore: altra vittoria in campionato, 5-1 in casa del Villarreal. I Culers rischiano in avvio di partita, ma verso la metà del primo tempo riescono a sbloccare il risultato: al 20’ Pablo Torre imbuca per il destro forte del solito Lewandowski, che fa 1-0. Un quarto d’ora più tardi l’attaccante polacco raddoppia, con il tap-in vincente sottomisura dopo la respinta di Diego Conde su Eric Garcia. Dopo la buona partenza i Sottomarini gialli si fanno vedere nuovamente in avanti sotto di due gol, ma tre minuti dopo il 2-0 di Lewandowski arriva la rete che riapre tutto di Ayoze Perez su assist dell’ex Arsenal Pepé. Al termine della prima frazione di gioco i Blaugrana sono avanti, ma soltanto con un gol di scarto. L’avvio della ripresa è identico a quello del primo tempo: la squadra di Marcelino attacca, quella di Flick segna. Al 58’ Pablo Torre fa partire il mancino forte dal limite dell’area, trovando la deviazione che beffa Diogo Conde per insaccare il tris. Al 67’ Lewandowski ha la chance di chiudere la pratica, ma chiude troppo l’interno e stampa sul palo il calcio di rigore conquistato da Yamal. Nel finale si scatena Raphinha, con una doppietta in pochi minuti per il 5-1 finale: prima (75’) con un sinistro forte dal limite dell’area, poi (83’) con la schiacciata a beffare il portiere sull’invenzione pazzesca di Yamal. Il Barcellona fa filotto e sale a 18 punti in classifica, ancora in vetta e a +4 sul Real Madrid. Primo ko stagionale per il Villarreal.

ATHLETIC BILBAO-CELTA VIGO 3-1

Altra vittoria per l’Athletic Bilbao, che sale a 10 punti in classifica grazie al 3-1 ai danni del Celta Vigo. I baschi stappano la partita in meno di cinque minuti, grazie alla zampata di Guruzeta al quarto minuto dopo la solita galoppata di Inaki Williams. Gli ospiti reagiscono dopo la rete subita, iniziando a premere forte alla ricerca del pari. Al 25’ il Celta riporta l’incontro in equilibrio, con il calcio di rigore trasformato da Iago Aspas, che vale l’1-1. In chiusura di primo tempo l’Athletic riesce nuovamente a mettere il muso avanti: Berenguer innesca nuovamente Guruzeta, che al 39’ segna il 2-1 (risultato con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi). Per lunghi tratti della ripresa gli uomini di Giraldez alzano i giri del motore alla ricerca della nuova parità, ma all’80’ la squadra di Valverde scrive la parola fine al match: ancora Inaki Williams protagonista, questa volta con l’assist per Alvaro Djalò, che cala il tris per il 3-1 finale. Vince l’Athletic e sale a 10 punti, fermo a 9 il Celta Vigo.

GETAFE-LEGANES 1-1

Succede tutto nel giro di sette minuti tra Getafe e Leganes, la sfida termina 1-1. Nel corso del primo tempo i padroni di casa provano a gestire il possesso del pallone, ma con il passare dei minuti il Leganes prende sempre più fiducia. Al 22’ Cruz calcia molto bene con il diagonale sinistro, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Il Getafe torna a premere nelle ultime fasi prima del duplice fischio, ma l’arbitro manda tutti negli spogliatoi in parità e a reti bianche. La ripresa è un monologo totale della squadra di Bordalas, ma come spesso accade in queste occasioni a passare in vantaggio è la formazione ospite: al 76’ punizione perfetta di Roberto Lopez che trova la zampata in area di Jorge Saenz, che vale l’1-0. La reazione del Getafe è praticamente immediata, con l’ex Roma Borja Mayoral che firma l’1-1 su calcio di rigore all’83’. Nel finale i biancoblù cercano di completare la rimonta, senza però riuscirci. Finisce 1-1, con le due squadre che si dividono la posta in palio: il Getafe sale a 4 punti, due in meno rispetto ai 6 del Leganes.