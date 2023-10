Liga, è il giorno di Barcellona-Real Madrid: Xavi sfida Ancelotti

VERSO BARCELLONA-REAL

Per il tecnico italiano potrebbe essere il penultimo Clasico prima di prendere la panchina del Brasile, in palio c’è la vetta della Liga

Barcellona-Real Madrid è Xavi-Ancelotti: botta e risposta sull'arbitro Gil Manzano



























La favola Girona (9 vittorie in 11 partite) è bellissima, ma alla fine probabilmente come sempre il titolo della Liga sarà una questione tra Barcellona e Real Madrid e oggi i Blancos hanno la grande occasione di piazzare la prima mini fuga stagionale in casa dei rivali di sempre, che per l'occasione sarà lo Stadio Olimpico visto che il Camp Nou è fuori uso per i lavori di ristrutturazione. Barça-Real "non è una partita come le altre", Xavi e Ancelotti (per cui potrebbe essere il penultimo prima di prendere la panchina del Brasile) ne hanno vissuti molti, lo sanno bene e infatti alla vigilia non si sono nascosti.

“C’è più nervosismo, c’è più tensione. Bisogna essere in grado di saper gestire le emozioni” ha detto il tecnico dei catalani, che ha recuperato Lewandowski e Raphinha ma potrebbe continuare a mettere mano alla cantera lanciando ragazzini che gli stanno anche dando una mano in fase realizzativa come Marc Guiu, a segno al primo pallone toccato a 33” dal suo esordio assoluto con i grandi. Vedi anche Calcio estero Barcellona, maglia ispirata ai Rolling Stones per il Clasico

Non sarà il Clasico di Messi contro Cristiano Ronaldo, ma di sicuro non mancheranno lo spettacolo e i campioni in campo, a cominciare dall'ultimo Golden Boy che sfida il candidato numero uno per la sua successione: Gavi contro Bellingham. Entrambe le squadre infatti stanno affrontando una profonda rivoluzione e in palio sembra esserci non solo la vetta della Liga di oggi ma anche di quella di domani, in una sorta di ‘Clasico del futuro’: da Messi, Neymar, CR7 e Benzema a Camavinga, Tchouameni, Vinicius, Rodrygo, Yamal, Fermin Lopez, Baldé, Guiu.

“Sono tre punti che valgono tanto per la dinamica di una squadra” ha detto Ancelotti, che ha respinto al mittente le polemiche sul direttore di gara e fa i conti col solito ballottaggio Modric-Kroos in mediana. Il tecnico emiliano, stimolato sull'annunciata assenza di Florentino Perez nella tribuna autorità di Barcellona per gli insulti contro Vinicius pubblicati su Twitter da Miquel Camps (portavoce aggiunto del direttivo del Barça), ha aggiunto: "Quello che fa il presidente è sempre per il bene del club".

LE PROBABILI FORMAZIONI

BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Araujo, Christensen, Martinez, Balde; Fermin, Gavi, Gündogan, Cancelo; Lewandowski, Joao Felix. Allenatore: Xavi.

REAL MADRID (4-1-3-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Tchouameni; Valverde, Bellingham, Kroos; Rodrigo, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.