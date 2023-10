Barcellona, maglia ispirata ai Rolling Stones per il Clasico

Il Barcellona giocherà il primo Clasico della stagione, sabato 28 ottobre alle 16.15 allo stadio Lluís Companys (che ospiterà i blaugrana per tutta la stagione in attesa che si concludano i lavori di rifacimento del Camp Nou, ndr), con una maglia speciale. Il club blaugrana ha pubblicato sui propri canali social le immagini della divisa con cui sfiderà il Real Madrid di Ancelotti, che in virtù di un accordo con Spotify,avrà al centro il celeberrimo e inconfondibile logo dei Rolling Stones, quello con labbra e lingua in bella mostra.