Liga: doppietta Suarez, l’Atletico Madrid torna alla vittoria

LIGA

L’Atletico Madrid dimentica il ko nel derby contro il Real battendo 3-1 l’Elche nella 14a giornata della Liga, un successo che permette ai Colchoneros di mettere pressione alla Real Sociedad, impegnata nel tardo pomeriggio in casa del Levante. Protagonista del match del Wanda Metropolitano è Luis Suarez, autore di una doppietta (41’ e 59’). Boye accorcia le distanze al 64’ per i Franjiverdes, Diego Costa chiude i conti su rigore all’80’. Getty Images

ATLETICO MADRID-ELCHE 3-1

Missione compiuta per i Colchoneros, che si mettono alle spalle la dura sconfitta nel derby di sabato scorso contro il Real Madrid e conservano la testa della classifica, mettendo pressione alle dirette rivali. La vittoria arriva contro un Elche sempre meno convincente, che in campionato non vince dallo scorso 23 ottobre e di fronte alla squadra di Diego Simeone solo in rare occasioni riesce a dire la sua. L’Atletico parte subito forte e già al 2’ sembra avere l’occasione giusta per passare in vantaggio, quando l’arbitro Estrada Fernandez assegna un calcio di rigore per trattenuta di John Donald ai danni di Suarez. Dopo l’attenta analisi del Var, però, il direttore di gara torna sui suoi passi ravvisando una posizione irregolare del Pistolero sul passaggio di Joao Felix. Un piccolo rimpianto per gli uomini di Simeone, che però non si scompongono più di tanto e assediano l’area avversaria: al 19’ è Marcos Llorente ad avvicinarsi al gol sugli sviluppi di un’azione da palla inattiva, al 32’ è Lemar a impegnare severamente un attento Badia. Il portiere ospite, però, non può nulla al 41’ quando Suarez (per nulla distratto dall’evoluzione delle indagini sul suo esame di italiano a Perugia) devia leggermente, ma in modo decisivo, un cross basso di Trippier. La rete sblocca definitivamente il match a favore dei padroni di casa ed è ancora il Pistolero a firmare il raddoppio al 59’: altro cross basso, stavolta di Carrasco, e Suarez interviene in spaccata superando l’estremo difensore avversario. Al 64’, in una delle rare sortite offensive, l’Elche riesce ad accorciare le distanze, con Boye che batte di testa Oblak sugli sviluppi di un corner, ma a dieci minuti dalla fine l’Atletico scaccia via i fantasmi quando Diego Costa si guadagna un rigore (fallo in area di Ivan Marcone confermato dal Var) e lo trasforma in prima persona, chiudendo i conti. L’Atletico si rimette così in marcia e sale a 29 punti, l’Elche resta a 14 e inizia a preoccuparsi.