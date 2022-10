Liga: Correa e Oblak regalano il successo all'Atletico

SPAGNA

Simeone riscatta il ko europeo contro il Bruges, non senza sofferenza

© Getty Images L'Atletico Madrid soffre ma supera il Girona nell'ottava giornata della Liga e riscatta il ko europeo contro il Bruges. I colchoneros vanno avanti di due gol grazie alla doppietta di Angel Correa, ma rischiano grosso nel finale: la rete di Rodrigo Riquelme risveglia il Girona, che va vicino al pareggio in tre occasioni ed esalta Oblak. Finisce dunque 2-1 al Wanda Metropolitano. Vince 3-1, invece, l'Almeria sul Rayo Vallecano.

ATLETICO MADRID-GIRONA 2-1

Niente sofferenza, niente vittoria. Lo scopre a sue spese l'Atletico Madrid, che si spegne dopo il doppio vantaggio e rischia grosso contro il Girona: i catalani accorciano e sfiorano tre volte il pari, ma Oblak protegge il 2-1 finale. I colchoneros, reduci dal ko europeo contro il Bruges, passano subito: Griezmann trova Correa sul secondo palo ed è vantaggio dell'Atleti. Il Girona fatica a reagire, nonostante un gioco propositivo e un buon possesso palla, e si fa vedere solo al 25' con Oriol Romeu. Il finale di tempo è vibrante: Cunha impegna Juan Carlos e Griezmann spreca un importante contropiede, ma l'ultima chance è degli ospiti con Yangel Herrera. Si va al riposo sull'1-0 per l'Atletico Madrid, e al 47' arriva subito il raddoppio: Juan Carlos commette un grave errore sul rinvio, Angel Correa intercetta e insacca il gol della doppietta. Nel suo momento peggiore, però, si risveglia il Girona: la svolta arriva al 65', quando Gimenez devia la conclusione di Rodrigo Riquelme e spiazza Oblak. Il canterano dell'Atleti sigla il 2-1 e ravviva la sfida, visto che dieci minuti più tardi lo sloveno deve compiere un autentico miracolo sulla conclusione di Aleix Garcia. Uno scenario che si ripete all'85', con un'altra super-parata di Oblak: l'Atleti soffre, e sul corner seguente Stuani colpisce la traversa. Il Girona sfiora il pareggio, ma non riesce a raggiungerlo negli otto minuti di recupero: vincono 2-1 i colchoneros, che raggiungono quota 16 punti dopo otto gare.

ALMERIA-RAYO VALLECANO 3-1

L'Almeria, che non vinceva da fine agosto ed era reduce da quattro sconfitte consecutive, risorge a scapito del Rayo Vallecano: 3-1 per i biancorossi, molto efficaci e cinici sottoporta. La sfida inizia con un clamoroso errore di Diego Lopez, che debuttava nel Rayo: l'ex portiere del Milan sbaglia il rinvio e propizia la rete di Robertone a porta vuota. Almeria avanti all'8', e nove minuti più tardi arriva il raddoppio: cross di Embarba e testa di Babic per il 2-0. Il Rayo fa girare palla, ma è l'Almeria a concretizzare e segnare, col 3-0 di El Bilal Touré al 39': l'attaccante, sostituto di Umar Sadiq, sfrutta l'assist di Melero e si va al riposo col tris dei padroni di casa. Il secondo tempo è meno intenso e vibrante, col Rayo che prova a reagire e trova la rete della bandiera: Catena sigla il 3-1 all'80'. Nel finale, l'Almeria resta in dieci per il rosso ad Embarba (doppia ammonizione), ma riesce a difendere il risultato. Finisce così 3-1 all'Estadio Juegos Mediterraneos: i padroni di casa salgono a 7 punti, mandando (temporaneamente) il Siviglia al terzultimo posto.