Liga: continua il sogno del Girona, vittoria in rimonta e primato. Trionfa anche il Real Madrid

SPAGNA

Gli uomini di Michel ribaltano 2-1 il Villarreal e svettano a 19 punti, marcati stretti dalle Merengues: 2-0 sul Las Palmas grazie a Brahim e Joselu

© Getty Images Continua la favola del Girona nel settimo turno di Liga: trionfo in rimonta per 2-1 sul campo del Villarreal e vola in testa alla classifica. Vantaggio dei sottomarini gialli con Parejo, poi Dovbyk e Eric Garcia regalano i tre punti ai biancorossi. Successo anche per il Real, secondo a un punto dalla vetta grazie al 2-0 sul Las Palmas, con le firme dell’ex Milan Brahim Diaz (48’) e Joselu (54’). 2-2 tra Athletic Bilbao e Getafe.

VILLARREAL-GIRONA 1-2

Continua a sognare il Girona, che si prende la vetta della classifica rimontando in trasferta il Villarreal per 2-1. Un primo tempo dai ritmi piuttosto bassi, con i minuti che scorrono senza troppe occasioni da gol. Dopo i primi quarantacinque minuti, infatti, le due squadre sono ancora a reti bianche, sullo 0-0. Nella ripresa i sottomarini gialli la sbloccano, con il calcio di rigore trasformato da capitan Parejo al 49’. I biancorossi non perdono la trebisonda, e dopo pochi minuti trovano l’1-1: al 56’ Savio inventa per l’ucraino Dovbyk, che riporta l’incontro in equilibrio. Dopo il gol del pari gli uomini di Michel sono galvanizzati, e completano la rimonta non più tardi di cinque minuti dopo: cross di Aleix Garcia e spizzata decisiva dell’altro Garcia (Eric), per il 2-1 al 61’. Nonostante lo svantaggio gli uomini di Pacheta non riescono a trovare l’inerzia necessaria per impensierire gli avversari, che la spuntano e si impongono per 2-1. Vince il Girona e vola in testa alla classifica, a quota 19 punti. Avvio non facilissimo per il Villarreal, fermo a quota 7 in sette giornate.

REAL MADRID-LAS PALMAS 2-0

Trionfa il Real Madrid, che marca stretto il Girona salendo ad un solo punto dalla vetta: i Blancos piegano il Las Palmas 2-0 tra le mura del Bernabeu. Avvio in sordina per la squadra di Ancelotti, che dopo la sconfitta nel derby appare un po' impaurita nelle fasi iniziali di gara. Con il passare del tempo i padroni di casa entrano sempre più in partita, trovando anche il vantaggio poco prima della fine del primo tempo: cross dalla destra di Vazquez (entrato al posto dell’infortunato Alaba) e controllo e destro secco di Brahim Diaz, per l’1-0 al 48’. Nella ripresa le Merengues contiuano a premere, e di fatto chiudono la gara al 54’: azione personale di Rodrygo sulla sinistra, cross morbido e incornata da vero numero nove di Joselu. Dopo il doppio vantaggio gli ospiti cercando di gestire più il pallone per provare a riaprire il match, ma il possesso è troppo sterile e il Real difende bene. Vince 2-0 il Real Madrid e sale a quota 18 punti, uno in meno rispetto al Girona capolista. Resta a 5 punti il Las Palmas, pericolosamente quart’ultimo.

ATHLETIC BILBAO-GETAFE 2-2

Pareggio sofferto per l’Athletic Bilbao, 2-2 in casa (e in inferiorità numerica per un tempo) contro il Getafe. Ottimo avvio dei baschi, che dopo sei minuti sono già avanti 1-0 grazie al gol di Yuri Berchiche su assist dell’ex Torino Berenguer. Nel primo tempo l’Athletic non soffre minimamente, ma al 47’ ecco l’episodio che cambia radicalmente la gara: espulsione diretta per Sancet, dopo un brutto fallo a gamba alta. Nella ripresa quindi gli ospiti iniziano a spingere per approfittare della superiorità numerica, trovando il pari al 51’ con Gaston Alvarez (su assist dell’ex United Greenwood). Nonostante l’uomo in meno la formazione allenata da Valverde riesce clamorosamente a tornare avanti, con la rete del solito Inaki Williams al 61’. Gli uomini di Bordalas non si scompongono, e dopo un lungo forcing siglano il 2-2 di Latasa, all’83’. Nel finale gli ospiti provano anche a vincerla, ma al triplice fischio il tabellino recita 2-2. Un punto per parte: qualche rimpianto per il Getafe, pareggio che sa di vittoria per l’Athletic.