Liga: clamoroso al Camp Nou, Barcellona ko col Granada

SPAGNA

I blaugrana, chiamati a vincere per prendersi il primo posto, perdono 2-1 in rimonta: Messi non basta, Machis e Molina stendono Koeman

Clamoroso al Camp Nou: nel recupero della trentatreesima giornata di Liga, il Barcellona si fa rimontare in casa dal Granada e perde 2-1, fallendo l'occasione di salire in vetta. Blaugrana avanti al 23' con il sinistro di Messi su assist di Griezmann, ma nella ripresa Machis (63') e Molina (79') ribaltano il risultato e stendono la formazione di Koeman, che resta a 71 punti insieme al Real e a -2 dal primo posto dell'Atletico.

Questa Liga non smette di sorprendere: al Camp Nou, sembrava tutto pronto per il sorpasso in vetta del Barcellona ai danni dell'Atletico Madrid. I blaugrana, invece, perdono 2-1 dopo aver dominato per un'ora di gioco e restano a quota 71 insieme al Real, con i Colchoneros a +2. L'andamento del match sembra essere subito chiaro: catalani all'attacco, andalusi in difesa e pronti a ripartire. Il muro eretto davanti a Escandell frena i padroni di casa in fase di conclusione: la prima arriva al 19', con il sinistro di Griezmann facilmente bloccato dal portiere ospite. Quattro minuti dopo, però, il francese scambia splendidamente con Messi che, con un mancino preciso e angolato, porta in vantaggio il Barcellona.

Al 36', l'argentino sfiora la doppietta, trovando però davanti a sé un grande Escandell: una parata di piede che si rivelerà decisiva per le sorti del match. Ad inizio ripresa, Griezmann prima e Sergi Roberto poi vanno vicini all'incrocio dei pali. Al 63', a sorpresa, arriva l'1-1: gran lancio di Suarez e conclusione vincente di Machis, favorito da un intervento tutt'altro che perfetto di Mingueza. Koeman, espulso poco dopo il pareggio, si gioca il tutto per tutto inserendo Dembélé, ma al 79' si completa la clamorosa rimonta del Granada: cross di Marin e colpo di testa di Molina, lasciato completamente solo in area. Finisce 1-2: niente primo posto per il Barcellona, in una Liga sempre più imprevedibile ed indecifrabile.