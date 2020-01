Liga: Casemiro fa volare il Real Madrid, Zidane batte 2-1 il Siviglia

SPAGNA

Il Real Madrid allunga in testa alla Liga e lo fa grazie a una doppietta di Casemiro nel 2-1 al Siviglia, che permette a Zidane di andare a +3 sul Barcellona. Dopo un primo tempo poco emozionante, in cui viene annullato un gol agli andalusi, il brasiliano segna una doppietta (57' e 69'), vanificando il momentaneo pari di Luuk de Jong (64'). Nella prima gara di giornata, l'Alaves batte 1-0 il Levante in trasferta.

REAL MADRID-SIVIGLIA 2-1

I Blancos tornano in Spagna con una Supercoppa in più e la voglia di iniziare con tre punti la seconda parte di campionato. Di fronte il Siviglia di Lopetegui, ex con il dente avvelenato disposto a tutto per fermare Zidane. Nel primo tempo ci riesce alla grande: andalusi compatti, ordinati, e Real che deve farsi vedere solo da lontano, con le conclusioni di Kroos e Casemiro. Gli ospiti segnerebbero al 30' anche la rete del vantaggio con un colpo di testa di de Jong, ma il Var ravvisa un blocco falloso di Gudelj su Eder Militao nell'azione da corner. Curiosamente, l'ultimo gol annullato per fallo in Liga era stato tolto proprio al Siviglia, precisamente a Ben Yedder il 7 aprile 2019, contro il Valladolid. La ripresa è molto più vivace ed è aperta dall'1-0: tacco geniale di Jovic (preferito a Benzema, non al 100% dopo l'infortunio) per Casemiro e tocco dolce del brasiliano a superare Vaclik (57'). Passano sette minuti e de Jong apre il sinistro per l'1-1, approfittando di un assist da terra di Munir. L'ex Barcellona, però, stoppa la palla di braccio: il Var non vede. Casemiro completa la sua giornata di grazia con il colpo di testa decisivo su cross al bacio di Lucas Vazquez (69'). Troppo solo nel cuore dell'area il brasiliano, che realizza la prima doppietta in carriera. Il Siviglia accusa il colpo e rischia di subire più volte il tris, con Vinicius (entrato per Rodrygo) che ara la fascia sinistra e mette assist invitanti in mezzo, non capitalizzati dai compagni: su uno di questi, l'occasione fallita da Kroos avrebbe potuto essere pesante, perché En Nesyri ha il pallone del 2-2, ma tira largo da ottima posizione. Finisce dunque con il successo del Real, che va a +3 sul Barcellona: ora i blaugrana del nuovo allenatore Quique Setién sono chiamati alla pronta risposta in casa contro il Granada.