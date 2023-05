Liga: Barcellona travolto dal Valladolid, sorride la Real Sociedad

SPAGNA

I blaugrana crollano 3-1 a causa dell'autogol di Christensen, del rigore di Larin e del gol di Plata. I baschi superano l'Almeria grazie a Kubo

© Getty Images Nel turno infrasettimanale di Liga, crolla il Barcellona campione di Spagna: il Valladolid vince 3-1 centrando tre punti fondamentali per la salvezza. Decidono l'autogol di Christensen al 2', il rigore di Larin al 22' e il sigillo di Plata al 73': inutile, per i blaugrana, il gol all'84' di Lewandowski. La Real Sociedad prova a blindare il posto in Champions battendo l'Almeria con Kubo, mentre finisce 1-1 tra Celta Vigo e Girona.

Vedi anche Calcio estero Liga: il Real Madrid cade a Valencia, l’Atletico vince ed è secondo. Pari nel derby di Siviglia

VALLADOLID-BARCELLONA 3-1

A risultato acquisito diventa inevitabile mollare la presa, ma per il Barcellona campione di Spagna è il secondo ko di fila. E quello sul campo del Valladolid è ancora più pesante di quello del Camp Nou con la Real Sociedad e, allo stesso tempo, importante per i padroni di casa. La partita, per gli uomini di Xavi, si mette subito male: al 2', infatti, Christensen impatta di testa il cross di Machis nel tentativo di anticipare Larin. Al 16', Torres è costretto ad uscire tra le fila del Valladolid, che però trova al 22' il raddoppio grazie al rigore trasformato da Larin dopo il fallo di Eric Garcia su Plata. Nella ripresa, Xavi inserisce subito Peña per ter Stegen tra i pali e Kessie per Sergi Roberto, ma neanche gli ingressi di Ferran Torres e Dembélé cambiano i giochi. Al 73', infatti, Larin serve Plata che fa 3-0 e chiude i giochi. Il Valladolid non si ferma e sfiora il poker con Rosa che centra il palo, poi all'84' Lewandowski segna la rete della bandiera, ma è troppo tardi. Barcellona fermo a quota 85: sfuma il clean sheet numero 26 (e sarebbe record nei cinque principali campionati) per ter Stegen, mentre il Valladolid sale a 38 punti e stacca momentaneamente il Getafe terzultimo nella corsa alla salvezza.

REAL SOCIEDAD-ALMERIA 1-0

La Real Sociedad blinda forse in modo definitivo il quarto posto grazie all'1-0 sull'Almeria. Remiro deve subito salvare su Lazaro, poi al 36' gli ospiti restano in dieci per il brutto fallo di Luis Suarez trasformato da giallo a rosso dopo l'on-field review. I padroni di casa passano in vantaggio nel recupero del primo tempo grazie allo strepitoso sinistro all'incrocio di Kubo, che segna all'ultima azione prima dell'intervallo. Nella ripresa la Real non chiude la partita (sfortunati Kubo e Sorloth), ma il risultato non cambia. In attesa del Villarreal, i baschi sono a quota 68, a +8 a 180 minuti dalla fine: un eventuale ko del Sottomarino Giallo con il Cadice farebbe partire la festa anticipata. L'Almeria resta a quota 39 ed è solo a +4 sul Getafe terzultimo: la salvezza è ancora da conquistare.

CELTA VIGO-GIRONA 1-1

Finisce 1-1 a Vigo tra Celta e Girona, un pareggio che non allontana del tutto l'incubo retrocessione per i padroni di casa. La sfida si sblocca al 42' grazie a Carles Perez, il cui sinistro, deviato da Romeu, spiazza Gazzaniga. Nella ripresa, gli ospiti sembrano trovare il pari al 57' per il fallo di Galan su Tsygankov, che provoca il calcio di rigore. Villar ipnotizza Stuani, ma l'invasione sulla ribattuta successiva provoca la ripetizione: al secondo tentativo è 1-1. Il Celta prova a ripartire con Larsen, che prima non inquadra lo specchio poi si fa fermare da Gazzaniga, che poi mura pure Carles Perez. Finisce 1-1: la squadra di Vigo è a quota 40 e spera in un passo falso del Getafe, mentre il Girona rischia di dire addio all'Europa.