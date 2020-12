Liga: Barcellona fermato in casa dall'Eibar

SPAGNA

Si conclude con un deludente 1-1 al Camp Nou il complicatissimo 2020 del Barcellona. Nella sedicesima giornata di Liga, i blaugrana sbagliano un rigore all’8’ con Braithwaite, poi l’Eibar passa in vantaggio al 57’ con Kike, ma al 67’ Dembélé trova il pari ed evita la sconfitta a Koeman. Vittoria fondamentale in zona Champions per il Siviglia, che batte 2-0 il Villarreal con il rigore di Ocampos (8’) e la rete di En Nesyri (53’).

BARCELLONA-EIBAR 1-1

Il peggior anno solare della storia recente del Barcellona non poteva non concludersi con un risultato deludente, e al Camp Nou arriva infatti un brutto 1-1 con l'Eibar. La prima occasione per i catalani arriva all'8': fallo in area di Bigas su Araujo sanzionato con il rigore. Senza Messi, in tribuna per riposo, sul dischetto si presenta Braithwaite, che però non inquadra neanche lo specchio della porta e calcia a lato. L'ex Leganes sembra riscattarsi al 25' firmando l'1-0 su assist di Firpo, ma la rete viene annullata per fuorigioco. I blaugrana insistono, ma al 43' Griezmann sbaglia clamorosamente con il sinistro da fuori area. Nella ripresa, Koeman prova a scuotere il Barcellona inserendo Dembélé e lasciando negli spogliatoi Dest, e l'ex Dortmund si accende dopo quattro minuti con un sinistro a giro che spaventa Dmitrovic. Al 51', è invece Pjanic a sfiorare l'1-0 con un destro al volo vicinissimo all'incrocio dei pali. Il Barcellona continua a sprecare: al 56', Dembélé sbaglia solo davanti al portiere ospite e sulla ribattuta de Jong è troppo morbido. Ne approfitta allora l'Eibar, che al 57' passa in vantaggio: dormita difensiva di Araujo che spiana la strada a Kike, che si lancia verso ter Stegen e fa 1-0. Il Barcellona sbanda, poi Koeman inserisce Coutinho e Trincao e trova il pareggio al 67' con Dembélé, che trova il diagonale vincente su cross di Firpo. Nel finale, i padroni di casa cercano il gol della vittoria, ma Pedri conclude alto sopra la traversa all'86', mentre nel recupero Trincao sfiora il suo primo gol in maglia blaugrana con un diagonale di poco a lato. Finisce 1-1: il Barcellona chiude un 2020 maledetto con un pareggio che lo lascia fuori dalla zona Champions.

SIVIGLIA-VILLARREAL 2-0

Colpo Champions del Siviglia, che al Sanchez-Pizjuan batte 2-0 il Villarreal. La partita si sblocca dopo soli 8 minuti: Foyth intercetta con la mano la conclusione in area di Acuna. Dal dischetto, Ocampos spiazza Asenjo e fa 1-0. Nella ripresa, l'ex Genoa e Milan lancia poi in contropiede En Nesyri, che al 53' firma il raddoppio che chiude i giochi. Vittoria fondamentale per gli andalusi, che salgono a quota 26 e agganciano proprio il Sottomarino Giallo e la Real Sociedad, che però hanno due partite in più rispetto agli uomini di Lopetegui.