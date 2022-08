Liga: il Barcellona stende la Real Sociedad, sconfitte per Atletico Madrid e Valencia

SPAGNA

Il 4-1 dei blaugrana vale il primo successo stagionale per Xavi, il Villarreal e il Bilbao puniscono rispettivamente 2-0 i colchoneros e 1-0 la squadra di Gattuso

© Getty Images Il Barcellona trova la sua prima vittoria in questa Liga grazie al 4-1 sul campo della Real Sociedad: tra il 65’ e il 68’ Dembélé e Lewandowski, già autore dello 0-1 al 1’, risolvono il match dopo il momentaneo pari di Isak (5’). Poker di Ansu Fati (79’). L’Atletico Madrid finisce ko in casa contro il Villarreal per 2-0. Yéremi Pino (73’) e Gerard Moreno (98’) decidono il match del Wanda Metropolitano. Il Valencia di Gattuso cade 1-0 a Bilbao.

REAL SOCIEDAD-BARCELLONA 1-4

Alla Reale Arena di San Sebastian il Barcellona centra il primo successo in questa Liga che gli permette di piazzarsi a 4 punti dopo due partite del campionato spagnolo. Gara che si sblocca dopo pochissimi secondi dal fischio d’inizio a favore dei blaugrana: veloce contropiede ospite, con Balde che entra in area e calcia male, tuttavia il suo tiro si trasforma in un cross per Lewandowski, che a due passi dalla porta non sbaglia. Al 5’, però, Isak ristabilisce subito la parità per la Real Sociedad: il numero 19 dei padroni di casa, aiutato da una deviazione di Eric García in chiusura, inganna Ter Stegen e firma l’immediato 1-1. Alla fine del primo tempo, David Silva calcia di prima intenzione impegnando severamente Ter Stegen. Quest’ultimo blocca poi in due tempi il controllo in area e tiro da parte di Merino. Tra il 65’ e il 68’ la formazione allenata da Xavi piazza l’uno-due che decide il match: prima Ansu Fati di tacco serve Dembélé, il cui diagonale si rivela vincente, poi lo stesso autore dell’assist, nel provare a controllare la palla, serve di fatto Lewandowski, che è ancora una volta implacabile e firma il tris. Poker finale proprio di Ansu Fati a 11’ dalla fine, su assist di Lewandowski.

ATLETICO MADRID-VILLARREAL 0-2

Il Wanda Metropolitano non porta bene all’Atletico Madrid, che cade tra le mura amiche contro il Villarreal e rimane così impantanato a 3 punti in classifica dopo 180 minuti di campionato. Dopo un primo tempo in cui sono soprattutto gli ospiti a rendersi molto pericolosi, la partita si risolve praticamente tutta al 73’: su un errore ingenuo della retroguardia del Cholo Simeone, Yéremi Pino brucia Oblak con un destro rasoterra sul secondo palo interno. I padroni di casa, in dieci per l’espulsione di Molina, subiscono poi il definitivo raddoppio all’ottavo minuto di recupero per opera di Gerard Moreno. Il Sottomarino Giallo vola a quota 6 in testa alla classifica, a punteggio pieno insieme a Real Madrid, Betis e Osasuna.

ATHLETIC BILBAO-VALENCIA 1-0

Di misura, il Bilbao si sbarazza in casa del Valencia di Gattuso e costringe ‘Ringhio’ allo stop al suo primo match fuori casa in Liga. Tutto merito del gol messo a segno al 42’ da una vecchia conoscenza del campionato italiano: l’ex Torino Berenguer, infatti, riceve palla da Vesga sulla tre quarti avversaria, si decentra sulla sinistra, evita la marcatura di Musah e Gabriel Paulista e scaglia un mancino all’angolino che piega la mano destra del portiere Mamardashvili. 1-0 e sorpasso Athletic in classifica con 4 punti; valenciani fermi a 3.