Liga: Atletico Madrid a valanga sul Granada, due gol per Suarez

Esordio positivo in Liga per l’Atletico Madrid che sbaglia un rigore con Saul ma grazie alle reti di Diego Costa in avvio e di Correa, Joao Felix, Llorente e Suarez (doppietta) nella ripresa, archivia la pratica Granada. Prime vittorie anche per Levante e Bilbao: i primi sbancano 3-1 il campo dell’Osasuna con i gol di Melero, Roger e Morales, i secondi trionfano in trasferta con la doppietta di Lopez che all’87’ sigla il 2-1 sull’Eibar.