Liga: Atletico e Athletic si annullano a vicenda, Falcao fa sorridere il Rayo Vallecano

SPAGNA

Tra i Colchoneros e i baschi di Bilbao uno 0-0 che fa sorridere Real Madrid e Valencia, colombiano a segno nel 3-0 sul Getafe

Finisce senza reti il big match del sabato di Liga, con Atletico Madrid e Athletic Club che si annullano a vicenda dando vita a uno 0-0 di cui potrebbero approfittare Real Madrid e Valencia nell'altra grande sfida del turno, in programma domani. La squadra di Bilbao si rende pericolosa con Williams, per i Colchoneros un palo per Llorente e l'espulsione di Joao Felix. Sorride il Rayo Vallecano: 3-0 al Getafe e gol all'esordio per Radamel Falcao.

ATLETICO MADRID-ATHLETIC CLUB 0-0

Ci si giocava una discreta fetta della leadership della Liga al Wanda Metropolitano, ma alla fine non vince nessuno tra Atletico Madrid e Athletic Club. E se i Colchoneros restano momentaneamente primi in campionato e i baschi quarti, la consapevolezza è che Valencia-Real Madrid di domani potrebbero sparigliare non poco le carte nelle posizioni altissime del campionato spagnolo. I padroni di casa partono subito fortissimo, con Griezmann già pericoloso dopo appena due minuti. Lo stesso francese non sfrutta una grande occasione al quarto d'ora, ma la squadra di Bilbao non si limita a difendersi. A pochi minuti dall'intervallo inizia a scaldarsi Inaki Williams, fermato per un fuorigioco che non c'è nel corso di un'azione decisamente pericolosa. Lo stesso Williams a inizio ripresa supera Oblak, ma non trova la porta con il successivo diagonale. Poi ci prova Correa, ma la più grande occasione della partita per l'Atletico arriva al 75', quando Marcos Llorente ci prova dalla distanza: la sua conclusione termina però sul palo. Solo tre minuti dopo arriva anche l'espulsione di Joao Felix, che inevitabilmente ringalluzzisce gli ospiti: Nico Williams, solo davanti a Oblak, non riesce a saltarlo e anzi lo colpisce molto pericolosamente. Quindi, sempre a porta vuota, Villalibre si divora il vantaggio basco. E finisce senza gol, ma con tanti rimpianti per tutti.

RAYO VALLECANO-GETAFE 3-0

Nel caso in cui servisse un terzo indizio, eccolo servito. Il Rayo Vallecano vince ancora e arriva a quota 7 punti nelle ultime tre partite, presentandosi ai margini della zona che vale la qualificazione alle coppe europee. A cadere è il Getafe, che continua a chiudere la classifica a quota 0 in classifica. Il risultato si sblocca al 9', quando il Var assegna un rigore che Oscar Trejo trasforma. Gli ospiti però non si danno per vinti e si gettano all'attacco, senza riuscire a raddrizzare la partita (fondamentale Dimitrievski su Cuenca). Il match resta in bilico fino alla mossa di Iraola che chiude definitivamente i conti: a venti minuti dalla fine entra Falcao al posto di Nteka. E poco dopo ecco il raddoppio: lo firma Ciss al 78' su calcio d'angolo. Ed è sempre il senegalese a regalare proprio a Falcao il pallone del tris, che il colombiano trasforma in gol all'81'. Per il Getafe c'è l'occasione di accorciare grazie a un rigore, che però Enes Unal si fa parare all'86'. Un ulteriore sintomo del fatto che per gli ospiti, al momento, tutto giri male.