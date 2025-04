Liga: un rigore di Raphinha al 98’ regala un folle 4-3 al Barcellona, preoccupa Lewandowski

BARCELLONA-CELTA VIGO 4-3

Conquistato l’accesso alle semifinali di Champions League, dove affronterà l’Inter nel remake della sfida andata in scena già nel 2010, il Barcellona torna in campo in Liga, per l’appuntamento contro il Celta Vigo. Flick concede la titolarità a Ferran Torres al posto di Yamal (inizialmente in panchina) e l’ex Manchester City lo ripaga immediatamente, segnando la rete che porta i Blaugrana sull’1-0 al 12’. La linea difensiva molto alta del Barça lascia però scoperto un fianco al 15’ e il Celta ringrazia, pareggiando con Borja Iglesias. Un’azione simile si ripete pure al 23’, quando Szczesny riesce però a metterci una pezza. L’ex Juventus si mette poi in mostra con altre due belle parate in chiusura di primo tempo, mentre Guaita nega il gol olimpico a Raphinha dalla parte opposta. Al 52’ un erroraccio di de Jong apre invece la strada alla doppietta di Borja Iglesias, con il Celta che sale così sul 2-1. Sempre l’attaccante ex Espanyol sigla poi la tripletta personale al 62’, evidenziando tutte le lacune difensive dei catalani. Il Barcellona sembra inerme e, invece, gli bastano tre minuti per pareggiare il match: Dani Olmo e Raphinha fanno infatti 3-3 tra il 65’ e il 68’, rianimando l’intero Montjuïc. Al 78’ Lewandowski chiede invece il cambio per quello che sembra un problema alla gamba sinistra, generando qualche preoccupazione in casa Blaugrana (anche in vista della sfida all’Inter). Mingueza manca quindi il colpo della vittoria per il Celta al novantesimo, mentre il Var porta l’arbitro a fischiare un rigore per il Barça al 98’: Raphinha si presenta allora sul dischetto e segna il 4-3 che vale il ventitreesimo successo in questo campionato per il Barcellona. Flick trema, ma sale a 73 punti, a +7 sul Real Madrid (in campo domenica). Doccia gelata per il Celta Vigo, che rimane a 43 punti.