Bundesliga: Kane risponde subito al Bayer Leverkusen che resta a +4 

GERMANIA

Xabi Alonso e i suoi travolgono l'Eintracht con un perentorio 3-0, il Bayern vince con lo stesso punteggio contro lo Stoccarda: doppietta per l'inglese, che sale a 20 gol in 14 match

© Getty Images La quindicesima giornata della Bundesliga non intacca il duello di testa. Il Bayern Monaco risponde infatti subito al Bayer Leverkusen e sconfigge 3-0 lo Stoccarda, che scivola così in quarta posizione: Kane (doppietta) e Kim sono gli uomini decisivi per Tuchel, che resta a -4 dalle aspirine con una gara da recuperare. Xabi Alonso e i suoi avevano infatti travolto l'Eintracht (3-0), dilagando nella ripresa, e si confermano in testa con 39 punti.

BAYERN MONACO-STOCCARDA 3-0

Harry Kane continua a macinare primati e il Bayern Monaco si rialza subito, dopo il tonfo contro l'Eintracht di sette giorni fa: i bavaresi sconfiggono 3-0 lo Stoccarda, rivelazione d'inizio stagione, e restano così in scia al Bayer Leverkusen. Neanche il tempo di cominciare le ostilità, che gli ospiti finiscono subito in svantaggio. Fatale una palla persa e la valutazione errata di Nübel, che viene superato da Sané: il fantasista di Tuchel mette in mezzo per Harry Kane, che insacca dopo un solo minuto e trova l'ennesimo record con 19 gare in 14 gare: Uwe Seeler, il più veloce a raggiungere quel traguardo in Bundesliga sin qui, ce ne aveva messe 19. Lo Stoccarda reagisce con una chance per Mittelstädt, poi torna a tremare: Kim si vede annullare il raddoppio per offside (25'), mentre Nübel salva due volte sullo scatenato Sané. Domina il Bayern, nonostante un'inedita coppia a centrocampo (Guerreiro e il giovane Pavlovic), spingendo costantemente e vedendosi annullare un'altra rete nel recupero. Questa volta tocca a Thomas Müller, pizzicato dal Var, ed è 1-0 al riposo. Nella ripresa il Bayern dilaga grazie ai corner, su cui c'è un evidente divario fisico a favore dei bavaresi: Kim fa da sponda per la 20a rete di Kane in Bundesliga al 55', per poi siglare il 3-0 otto minuti più tardi. C'è anche la deviazione di Rouault, ma la rete viene assegnata all'ex Napoli e il Bayern può controllare. Tuchel riparte subito e resta in scia al Bayer Leverkusen, che guida con 39 punti: i bavaresi sono a quota 35, distanti quattro punti con un match da recuperare. Lo Stoccarda si ferma a quota 31e scivola al quarto posto, venendo scavalcato dal Lipsia (32).

BAYER LEVERKUSEN-EINTRACHT FRANCOFORTE 3-0

Il Bayer Leverkusen resta imbattuto e cala il tris nel 3-0 contro l’Eintracht Francoforte. Gli ospiti provano a sorprendere i rossoneri in avvio, ma dopo quattordici minuti la squadra di Xabi Alonso è già avanti 1-0: assist di Wirtz e vantaggio firmato dal solito Boniface. Gli uomini di Toppmoller non riescono a reagire, e rischiano in più occasioni di subire il raddoppio: si rientra negli spogliatoi con il Leverkusen avanti di una sola rete. In avvio di ripresa le Aspirine si scatenano, con un uno-due micidiale nel giro di sei minuti: al 51’ Frimpong raddoppia, e al 57’ Boniface restituisce il favore a Wirtz, con l’assist per il tris siglato dal tedesco. L’Eintracht è inerme di fronte alla supremazia dei padroni di casa, che gestiscono senza intoppi l’ampio vantaggio fino alla fine dei novanta minuti. Vince 3-0 il Bayer Leverkusen e vola in vetta alla classifica a quota 39 punti, con dodici vittorie e tre pareggi (contro Bayern, Dortmund e Stoccarda) nelle prime quindici di campionato. Fermo a quota 21 l’Eintracht Francoforte, in ottava posizione.

FRIBURGO-COLONIA 2-0

Tre punti per il Friburgo, che tra le mura casalinghe si impone per 2-0 sul Colonia. Gli ospiti cominciano meglio, e al 10’ vanno vicini all’1-0 con la conclusione di Thielmann. Dopo essersi salvati i bianconeri iniziano a prendere in mano le redini della gara, con una manovra però troppo sterile. La prima frazione di gioco si conclude a reti bianche, sullo 0-0. Poco dopo l’ora di gioco gli uomini di Baumgart passano in inferiorità numerica, a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Chabot. I padroni di casa aumentano la pressione e l’intensità, ma per risolvere la partita a Streich servono i cambi: al 65’ Greogoritsch entra al posto di Holer, e sette minuti più tardi firma la rete del vantaggio. Nei venti minuti finali la squadra in superiorità numerica gestisce comodamente il vantaggio e l’uomo in più, e al 94’ chiude la partita con il gol di Sallai, su assist proprio di Greogoritsch. Vince 2-0 il Friburgo e sale al sesto posto in classifica, a 24 punti. Fermo a 10 il Colonia, quindicesimo e al di poco sopra della zona retrocessione.