Coppa America: poker del Brasile col Paraguay, Colombia già ai quarti

COPPA AMERICA

I verdeoro travolgono 4-1 il Paraguay e ipotecano la qualificazione, 3-0 dei Cafeteros al Costa Rica

© afp Il Brasile ottiene il suo primo successo nella Coppa America 2024 travolgendo 4-1 il Paraguay e avvicinandosi alla qualificazione: decidono la doppietta di Vinicius (35' e 45+5') e le reti di Savio (43') e Paquetà (65'), che sbaglia un rigore ma si riscatta sempre dal dischetto. Già ai quarti la Colombia, che si impone 3-0 sul Costa Rica grazie ai gol di Luis Diaz, Sanchez e Cordoba. Ora, lo scontro diretto per il primo posto del gruppo D.

PARAGUAY-BRASILE 1-4

Se al debutto aveva steccato, nel secondo match dei gironi di Copa America il Brasile brilla: 4-1 al Paraguay e qualificazione ai quarti di finale praticamente in tasca. Eppure, quando al 31' Paquetà fallisce un calcio di rigore senza neanche centrare lo specchio della porta, sembra materializzarsi un'altra serata da incubo per la formazione di Dorival. Quattro minuti dopo, però, Vinicius scaccia i fantasmi e porta in vantaggio i suoi concludendo una splendida azione rifinita proprio da Paquetà. In sette minuti, poi, i carioca chiudono i giochi: al 43', Savio del Girona raddoppia insaccando da pochi passi, poi sempre Vinicius, nel quinto minuto di recupero, fa 3-0 di rimpallo. Nella ripresa, il poderoso sinistro di Alderete sembra riaprire i giochi al 48', ma un altro rigore, stavolta realizzato al 65' da Paquetà, chiude i giochi. Il Paraguay resta anche in dieci per il rosso a Cubas e così finisce 4-1. Il Brasile è secondo a 4 punti con il Costa Rica a 1. Lo scontro diretto è finito in parità (0-0), ma il +3 di differenza reti dei verdeoro e il -3 della terza in classifica lasciano più che tranquilli gli uomini di Dorival, che potranno pensare al match con la Colombia che, nella pratica, vale il primo posto.

COLOMBIA-COSTA RICA 3-0

La Colombia, infatti, si impone 3-0 sul Costa Rica e centra la qualificazione ai quarti di finale con un turno d'anticipo. La sfida si sblocca allo scoccare della mezz'ora di gioco, quando Luis Diaz, precedentemente pericoloso di testa, porta in vantaggio i suoi dal dischetto: Vargas travolge Cordoba in area e il giocatore del Liverpool spiazza il portiere avversario firmando l'1-0. Nella ripresa, i Cafeteros chiudono i giochi nel giro di tre minuti: Davinson Sanchez colpisce di testa da angolo battuto da Arias e raddoppia al 59', mentre al 62' è Cordoba, su assist di prima del solito James Rodriguez, a segnare in diagonale il definitivo 3-0. L'ultima occasione è per Quiros che con il sinistro va a centimetri dal poker, ma la sostanza del match non cambia. La Colombia di Nestor Lorenzo è già ai quarti: ora basterà non perdere con il Brasile per chiudere anche al primo posto il gruppo D.