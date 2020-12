Laporta, candidatura-show di fianco al Bernabeu: "Voglia di rivedervi"

CAMPAGNA PRESIDENZIALE

Joao Laporta ha scelto il suo profilo Twitter per lanciare la campagna elettorale. Ha pubblicato la foto di un edificio di fronte al Santiago Bernabeu, stadio della storica rivale Real Madrid, dove ha fatto collocare un maxi cartellone con la sua faccia, accompagnato dalla scritta: "Voglia di rivedervi". Un gesto che è una via di mezzo tra la simpatica provocazione verso i blancos e la voglia di ingraziarsi i tifosi catalani.

Joan Laporta ha iniziato da Madrid un tour que che proseguirà nei prossimi giorni per Malaga e Granada e che ha l'obiettivo di rivolgersi a tutti i soci del Barcellona in Spagna. Quella della capitale è stata una classica operazione di street marketing che sarà piaciuta ai tifosi catalani che, di questi tempi, hanno pochi motivi per sorridere visti i risultati della loro squadra.