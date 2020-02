L'allenatore dell'Eibar: "Messi non gioca? Quel bastardo si riposa durante le partite..."

BATTUTA PESANTE

"Messi non gioca? Non penso che Messi si riposi. Quel bastardo (cabró) già si riposa durante le partite". Così il tecnico dell'Eibar Mendilibar ha commentato la possibilità che il fenomeno argentino non sia in campo nella partita di Liga in vista del prossimo impegno di Champions dei blaugrana contro il Napoli. "Leo sa quando deve prendere parte al gioco e quando invece può riposare - ha aggiunto -. Se gli dessero un giorno libero, si stancherebbe di più a guardare la partita dalla tribuna". Dichiarazioni pesanti, che in Spagna non sono passate inosservate.

In passato, del resto, Mendilibar ha già provato sulla sua pelle cosa vuol dire sperare nell'assenza della Pulce e poi ritrovarselo in campo. "Una volta, quando allenavo l’Osasuna, siamo andati a giocare una partita di Copa del Rey game al Camp Nou - ha raccontato l'allenatore dell'Eibar -. La mattina del match ci dicono che Messi non gioca, perchè ha problemi di stomaco e la febbre. Poi dopo pranzo si scopre che è convocato e che andrà in panchina. Noi già stiamo perdendo 2-0, quando all’improvviso vedo che comincia a riscaldarsi. Entra, fa due gol e perdiamo 4-0".

Un brutto ricordo che in un certo senso spiega la battuta pesante su Leo e anche i timori della vigilia di Mendilibar per il big match. "Abbiamo visto quello che fa il Barcellona - ha continuato il tecnico -. E quando guardi bene, sembra un film spaventoso". "Quindi dobbiamo convincerci che anche noi abbiamo qualcosa di dire - ha proseguito -. Può essere tanto o poco, ma se c’è qualcosa che sappiamo fare bene è dare tutto il fastidio del mondo agli avversari. Non dobbiamo avere dubbi, nè paura". Certo, se poi Messi non dovesse essere in campo, al netto delle battute per l'Eibar ci sarebbe un pericolo in meno di cui preoccuparsi.