La nuova vita di Giorgio Chiellini a Los Angeles: niente Juve, sarà nello staff di Cherundolo col LAFC

LA DECISIONE

Nessun ruolo dirigenziale in bianconero per l'ex difensore che aiuterà la squadra californiana a sviluppare i giovani calciatori

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Giorgio Chiellini non torna alla Juventus con un ruolo dirigenziale, almeno per il momento. L'ex difensore bianconero, che ha da poco annunciato il ritiro, ha deciso di accettare l'offerta del Los Angeles FC - in MLS - ed entrare nello staff tecnico del tecnico Steve Cherundolo. Chiellini aiuterà lo staff tecnico per lo sviluppo dei giovani calciatori della prima squadra. "Nei 18 mesi in cui è stato con noi ha dimostrato in diversi modi come possa essere una risorsa per LAFC" ha commentato il direttore generale del club John Thorrington.

Chiellini ha giocato l'ultima parte della carriera in MLS proprio con LAFC aiutando la squadra californiana a conquistare la MLS Cup nel 2022. Subito dopo l'annuncio del ritiro, perdendo la finale del campionato americano nel 2023, le voci su un suo possibile ritorno alla Juventus come dirigente si erano susseguite, ma per il ritorno in Italia non è il momento e il futuro dell'ex difensore è ancora a stelle e strisce.