L'ex fidanzata accusa Greenwood: "Mi picchiava a sangue"

Guai in vista per Mason Greenwood. L'attaccante del Manchester United, infatti, è stato accusato dall'ex fidanzata Harriet Robson di abusi sessuali e maltrattamenti. La giovane ragazza l'ha fatto pubblicamente postando sui social video shock di lei con il labbro sanguinante e piena di lividi: "A tutti coloro che vogliono sapere cosa mi fa effettivamente Mason Greenwood". La polizia ha aperto un'inchiesta, mentre i Red Devils hanno preferito non commentare la vicenda: "Aspettiamo il risultato delle indagini. Il club non perdona la violenza di alcun tipo".