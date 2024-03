Klopp-Guardiola, ad Anfield l'ultimo scontro: in palio c'è la Premier

VERSO LIVERPOOL-CITY

Il City rende visita al Liverpool: chi vince si prende la vetta della classifica. E' il 30° confronto tra i due leggendari allenatori

© Getty Images Comunque vada Liverpool-Manchester City di oggi pomeriggio (ore 16.45) entrerà di diritto nella storia del calcio inglese, perché sarà l'ultimo confronto in Premier League tra Jurgen Klopp e Pep Guardiola, i due tecnici che hanno fatto la storia del calcio negli ultimi anni. Il manager tedesco ha annunciato l'addio ai Reds nelle scorse settimane, ma la squadra non ne ha risentito e ha risposto alla grande. In palio, Arsenal permettendo, c'è una bella fetta di campionato e chi la spunterà salirà in vetta alla classifica.

La lunga rivalità tra Klopp e Guardiola è iniziata 11 anni fa in Germania e quello odierno sarà il 30° confronto: 12-11 il bilancio a favore del tedesco. Non c'è dubbio che entrambi ne abbiano beneficiato per migliorare e progredire ogni stagione. Guardiola ha vinto più trofei ma solo una volta l'ha spuntata ad Anfield, in periodo Covid senza tifosi sugli spalti. Pep ha la squadra quasi al completo con Haaland e De Bruyne ormai vicini alla forma migliore e un Foden in davvero straripante. Al contrario è lunghissima la lista degli infortunati in casa Liverpool, tanto che Klopp ha dovuto pescare nella Academy. La buona notizia è il recupero di Salah: l'egiziano sa come fare male al City. Impossibile sapere come finirà, ma di una cosa si può essere certi: sarà un grande spettacolo.

