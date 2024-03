Premier League: il Manchester United non sbaglia, 2-0 all'Everton

premier league

I Toffees non riescono a sbloccarsi: undicesima gara senza vittoria, è ko ad Old Trafford. Bruno Fernandes (doppietta) fa ripartire ten Hag dopo due sconfitte

© Getty Images La 28a giornata della Premier League fa ripartire il Manchester United, che era reduce da due sconfitte e chiude la pratica Everton nel primo tempo. I Toffees non spaventano Bruno Fernandes e compagni, sprecando varie occasioni nel primo tempo, e il portoghese decide la sfida con una doppietta su rigore: Garnacho si procura i penalty, l'ex Udinese e Samp li trasforma. Sorride ten Hag, che consolida il suo sesto posto e si avvicina alla top-5.

MANCHESTER UNITED-EVERTON 2-0

Vittoria importantissima per il Manchester United, che effettua un importante scatto nella corsa alle coppe col 2-0 all'Everton, firmato dal suo leader: Bruno Fernandes la decide con una doppietta. Spingono sin dai primissimi minuti i Red Devils, con un Garnacho molto ispirato. L'argentino fa letteralmente impazzire la difesa avversaria e all'11' si guadagna un penalty, subendo fallo da Tarkowski: Bruno Fernandes va sul dischetto e trasforma senza problemi per l'1-0. L'Everton reagisce con McNeil, poi entra in gara anche Onana, che salva su Garner e sul suo omonimo dei Toffees. Il Manchester United resta comunque in controllo, impegna Pickford su punizione e raddoppia al 34': questa volta è Godfrey a travolgere Garnacho e causare un altro penalty, con Bruno Fernandes freddo e glaciale nel segnare il 2-0. I Red Devils controllano nella ripresa, col gioiello argentino a sfiorare il gol in due occasioni e Pickford decisivo per tenere in gioco l'Everton. I Toffees hanno due occasioni con Dobbin, le sprecano e consentono allo United di vivere un finale in totale tranquillità, dove ten Hag inserisce Amrabat e chiede ai suoi di limitarsi a controllare la partita. Il Manchester obbedisce, piazzandosi nella zona offensiva e facendo circolare palla con ordine, blindando il 2-0. La vittoria consolida il sesto posto dei Red Devils, che ripartono dopo due ko consecutivi: 47 punti per i padroni di casa, mentre l'Everton si ferma a quota 25 e potrebbe vedere riavvicinarsi la zona-retrocessione.