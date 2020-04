Klopp e le nuove sfide: "Sono maestro di lavastoviglie ma devo imparare il nodo alla cravatta!"

NUOVE SFIDE

Con i suoi giocatori, in questo periodo di lockdown in attesa di riprendere a giocare, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp non è affatto assillante. Piuttosto manda loro video ricordando il trionfo nell'ultima Champions e le grandi partite giocate, con la speranza di viverne altre uguali. E allora come passa il tempo Klopp nella sua vita da 'casalingo'? "Faccio cose mai provate prima. Il mio attuale incarico è lavare i piatti, mi piace e sono diventato un maestro della lavastoviglie - ha raccontato al sito dei Reds - Ho preparato le mie prime uova strapazzate, mia moglie Ulla non è rimasta particolarmente impressionata e non mi ha chiesto di rifarle".

Ma il tecnico tedesco ha soprattutto da vincere una sfida con se stesso: "Ho 52 anni e ancora non mi so fare il nodo alla cravatta. Ma io e mio figlio Dennis ci metteremo d'impegno e vi garantisco che fra sette giorni avrò imparato. Ci vorrà questo tempo - scherza Klopp - perché si tratta di un movimento che le mie mani proprio non sono abituate a fare". Il lockdown, visto che in Inghilterra si puo' andare a correre vicino casa, gli ha fatto riscoprire anche il gusto di essere 'jogger'. "Vivo in una bella zona, ed e' un piacere correre qui intorno per un'ora: sento che se me lo impedissero, ne sentirei terribilmente la mancanza".