Kjaer torna ad allenarsi con la Danimarca: barba tagliata come promesso

con la danimarca

Il centrale difensivo rossonero è tornato e ha mantenuto la sua promessa tagliare la barba una volta rientrato dall'infortunio

L'infortunio al ginocchio che lo ha messo ko nel match contro il Genoa è oramai alle spalle. Buone notizie il Milan: Simon Kjaer è tornato a correre in allenamento e ci sarà la prossima stagione. Pioli ritrova il suo uomo spogliatoio e leader difensivo, che in questa stagione era stato messo fuori gioco da una rottura del legamento crociato e collaterale, rimediata il 1 dicembre 2021 a Marassi contro il Genoa. Nonostante non sia stato convocato dalla Danimarca, il centrale si sta allenando in gruppo con la sua nazionale, per farsi trovare pronto e più in forma di prima al suo ritorno a Milanello. Anche la promessa riguardo alla barba è mantenuta: "La taglierò solo quando tornerò in campo", questo era stato il fioretto post-operazione di ricostruzione. © instagram

La lunga assenza aveva portato a un cambio notevole di look per Kjaer, che aveva assunto delle sembianze vichinghe. Oggi, nel suo post su Instagram, invece, si vede sbarbato e con le scarpette ai piedi sul rettangolo verde. Una grande notizia per il Simon, e per il milanisti.

IL POST INSTAGRAM

COM'ERA IN VERSIONE "VICHINGO"