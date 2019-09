Iran, Stramaccioni risponde alla Federcalcio: "Pronto ad adire le vie legali"

LA DIATRIBA

E' ormai guerra aperta tra Andrea Stramaccioni e la Federcalcio iraniana, che ieri gli aveva una nota di censura per "comportamento non professionale e dichiarazioni non vere". Non solo non mi e' mai stata comunicata tale nota di censura - ha detto Stramaccioni all'Ansa - ma nemmeno notificata l'apertura del relativo procedimento disciplinare, in violazione dei più elementari diritti alla difesa. Ho già dato incarico ai miei legali". Stramaccioni"e il problema delle lingue: "Chi conosce l'inglese? Vieni qui"

Il tecnico italiano dell'Esteghlal di Teheran "nega fermamente di aver posto in essere qualsivoglia simile comportamento e ne respinge pertanto ogni addebito a riguardo, peraltro vago e generico. E' già stato dato incarico ai miei legali di condurre tutti gli accertamenti del caso e, ove necessario, porre in essere tutte le azioni a tutela della mia

persona e immagine sia professionale che personale".

Il Comitato disciplinare della Federcalcio locale ha aperto un procedimento nei suoi confronti dopo le durissime parole in conferenza stampa a seguito della sconfitta all'esordio contro il Gostaresh. "Non so se questa decisione sia stata presa dal club o della Federazione - si era sfogato l'ex allenatore dell'Inter - , ma in ogni caso è un’incredibile mancanza di rispetto verso la mia professionalità e verso un allenatore straniero in Iran”.

