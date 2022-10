Iniesta svela la sua depressione: "Avevo perso la voglia di vivere"

LA RIVELAZIONE

Il fuoriclasse spagnolo ha raccontato il suo dramma interiore regalando consigli a chi si trova nella stessa situazione

© Getty Images Andrès Iniesta, uno dei giocatori più iconici degli ultimi 20 anni di calcio, ha raccontato di aver combattuto la depressione, il tristemente famoso mal di vivere. "Quando combattevo la malattia - ha raccontato in una puntata del podcast "The Wild Project", ripreso dal giornale 'El Mundo' - il momento migliore della giornata era quando prendevo le pillole e andavo a letto. Avevo perso la voglia di vivere. Abbracciavo mia moglie, ma era come abbracciare un cuscino: non provavo niente".

"È trascorso un decennio da quando sono entrato nel tunnel depressivo, ma continuo ad andare in terapia perché ho bisogno di controllarmi. Sono felice quando i professionisti parlano di malattie mentali e depressione. A me, con il tempo, questo percorso ha lasciato in eredità la certezza che la depressione e le malattie mentali possono colpire chiunque", ha aggiunto l'ex campione del Barcellona, ancora in campo a 38 anni in Giappone con la maglia del Vissel Kobe.

A scatenargli la tempesta dentro, nell'anima, fu la morte del suo fraterno amico Dani Jarque, giocatore dell'altra squadra di Barcellona, l'Espanyol, l'8 agosto del 2009 a causa di un infarto del miocardio. A lui Iniesta dedicò, con tanto di scritta sul sottomaglia, il gol del titolo mondiale, ma essere già un calciatore famoso non gli è servito: "Non è qualcosa che dipende dalle cose materiali - le sue parole -: avrei potuto comprare tutte le auto nel mondo e tutto ciò che desideravo, ma a volte è davvero difficile affrontare la vita. Non è facile, ti senti vuoto, poi capisci che da solo non riesci ad affrontare un percorso così complicato - spiega -. Ma sono stato in grado di riuscire a capire che avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse a tirarmi fuori da quella situazione". E lancia un ancora di salvezza a chi si trova nella situazione che lui ha combattuto: "E' fondamentale non perdere la speranza".