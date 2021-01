Inghilterra, Carabao Cup: il Tottenham è la prima finalista

CARABAO CUP

È il Tottenham la prima finalista della Carabao Cup: in semifinale, gli Spurs battono per 2-0 il Brentford, formazione che milita nella Championship, con gol di Sissoko al 13’ e Son al 70’. Gli ospiti, cui viene annullato per fuorigioco il possibile 1-1 segnato da Toney al 63’, concludono in dieci per il rosso a Dasilva all’84’. Gli uomini di Mourinho giocheranno in finale contro la vincente del derby di Manchester in programma mercoledì. Getty Images

Pronostico rispettato al Tottenham Hotspur Stadium: la squadra di Josè Mourinho guadagna il pass per l’atto conclusivo della Carabao Cup (la Coppa di Lega inglese), in programma il prossimo 25 aprile, costringendo un comunque generoso Brentford a interrompere la sua sorprendente corsa nel torneo dopo aver battuto nei turni precedenti Southampton, West Bromwich, Fulham e Newcastle. La squadra ospite, che milita nella Championship con concrete ambizioni di promozione, inizia male contro gli Spurs, scesi in campo con la miglior formazione possibile e con un attacco di altissimo livello, con Kane punto di riferimento centrale sostenuto da Son, Lucas Moura e Ndombelé. Il dominio dei padroni di casa nei primi minuti si concretizza al 13’, anche se non coinvolge direttamente gli alfieri offensivi: la splendida pennellata dalla sinistra arriva infatti da Reguilon, mentre è il mediano Moussa Sissoko, letteralmente dimenticato a centro area dalla difesa avversaria, a colpire di testa e superare Raya. Da qual momento, però, il Tottenham sembra non voler forzare e il Brentford, pur non rendendosi pericoloso fino all’intervallo, acquisisce fiducia e personalità. La svolta sembra poter arrivare al 63’, quando Ivan Toney segna la rete del pareggio ospite ma il Var (utilizzato in Carabao Cup solo nelle semifinali e in finale) annulla per un fuorigioco di pochi centimetri dell'attaccante sull’assist di Pinnock. Superato lo spavento, gli Spurs tornano ad accelerare e chiudono il match al 70’: Kane serve Ndombelé sulla tre quarti, l’ex Lione imbecca con un filtrante perfetto Heung-min Son che, a tu per tu con il portiere avversario, non sbaglia. La partita, di fatto, si chiude qui: c’è spazio per un palo esterno colpito da Ndombelé al 77’ e per il rosso inflitto all’84’ a Josh Dasilva (dopo verifica all’on-field review) per un brutto intervento ai danni di Hojbjerg. I cinque minuti di recupero non sono altro che una passerella per gli Spurs, che affronteranno in finale la vincente del derby di Manchester fra United e City, in programma mercoledì sera.