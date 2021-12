Il Lione dopo gli incidenti in Coppa di Francia: "Niente trasferte per i tifosi"

FRANCIA

Dopo i numerosi episodi di violenza che si stanno verificando, il club francese ha deciso di dare una risposta importante

Francia ancora sconvolta dalla violenza nel mondo del calcio, dopo la bottiglia lanciata contro Dimitri Payet è arrivato l'ennesimo brutto episodio. Una serie di scontri tra tifoserie hanno portato alla sospensione della partita di Coppa di Francia tra il Lione e il Paris Fc. Vista l'assiduità del fenomeno, la Federazione e le stesse società sono state costrette a prendere provvedimenti drastici. Violenza in Francia: interrotta Paris FC-Lione Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

"Bisogna sapere chi sono questi pazzi e da dove vengono", ha tuonato il presidente della Federazione Noël Le Graët. Sulla stessa linea di pensiero l'Olympique Lione, che in un comunicato stampa pubblicato sui suoi media "condanna con la massima fermezza" i gravi incidenti allo stadio Charlety. Nell'immediato il club sta adottando una misura precauzionale consistente nella sospensione di tutte le trasferte organizzate. "Fino a nuovo avviso e fino a quando non verrà fatta luce sull'identificazione dei colpevoli, l'Olympique Lyonnais decide di vietare i gruppi di tifosi per le partite in trasferta".