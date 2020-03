In Giappone niente Olimpiadi ma a maggio torna il calcio

Per ora è solo una ipotesi, ottimistica e dettata dalla speranza. Ma all'indomani del rinvio ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo fa comunque specie: la Lega calcio professionistica giapponese ha annunciato infatti di riprendere le partite del campionato di calcio di prima divisione il 9 maggio dopo una pausa di oltre due mesi a causa dello scoppio dell'epidemia coronavirus. Lo ha riferito il presidente della Lega stessa Mitsuru Murai, come riporta l'agenzia giapponese Kyodo News. Martedì scorso la J-League ha tenuto una sessione straordinaria del suo comitato esecutivo e ha deciso di abbandonare un precedente piano per riavviare le partite al 3 aprile.

Il campionato è stato sospeso da fine febbraio a causa della minaccia del virus. Le partite della seconda divisione J2 riprenderanno invece il 2 maggio, mentre la terza divisione, che doveva ancora iniziare, punta a iniziare il 25 aprile. Murai ha affermato che le date sono state rinviate in quanto ci voleva tempo per prendere accordi e procurarsi le attrezzature necessarie e le contromisure di sicurezza, come i dispositivi di misurazione della temperatura.