Il Senegal ferma il Brasile: tra Koulibaly e Alex Sandro finisce 1-1

La 100esima partita con la maglia verdeoro non regala grandi soddisfazioni a Neymar e al suo Brasile: a Singapore la nazionale sudamericana viene infatti fermata sull'1-1 dal Senegal di Koulibaly e Mané. La Selecao era passata in vantaggio al 9' con un gol capolavoro dell'attaccante del Liverpool Firmino (azione iniziata da Coutinho e assist di Gabriel Jesus), poi nel recupero del primo tempo il pareggio della compagine allenata da Cissé su rigore (per atterramento di Mané da parte di Marquinhos) realizzato da Diedhiou. Nessun gol nella ripresa, con una sterile supremazia territoriale del Brasile che archivia così la terza amichevole consecutiva senza vittorie dopo il pareggio con la Colombia e il ko contro il Perù . Due i giocatori della Serie A in campo, il napoletano Koulibaly e lo juventino Alex Sandro, mentre il milanista Paquetà è rimasto in panchina.