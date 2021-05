Il Real non molla, 4-1 al Granada. Zidane torna a -2 dall’Atletico

SPAGNA

I blancos vincono grazie ai gol di Modric, Rodrygo, Odriozola e Benzema e restano in corsa per il titolo

Nella terzultima giornata di Liga, il Real travolge 4-1 in trasferta il Granada e resta in corsa per il titolo. La formazione di Zidane vince grazie ai gol di Modric (17’), Rodrigo (46’), Odriozola (75’) e Benzema (76’), inutile il gol del momentaneo 2-1 di Molina (71’) per i padroni di casa: i blancos tornano a -2 dall'Atletico a due giornate dal termine. Il Villarreal vince 2-0 sul campo del Valladolid, 1-1 tra Eibar e Betis.

GRANADA-REAL MADRID 1-4

Il Real Madrid resta in corsa per il titolo vincendo 4-1 in casa del Granada al termine di un match in cui la squadra di Zidane ha sofferto prima di chiudere i giochi nell'ultimo quarto d'ora. La partita inizia bene per i blancos: al 17', infatti, Gutierrez serve con un morbido tocco Modric, che a tu per tu con Rui Silva sigla il vantaggio degli ospiti. Il raddoppio, invece, arriva nel primo dei due minuti di recupero: Rodrygo se ne va sulla destra, entra in area e con uno splendido diagonale regala lo 0-2 ai campioni di Spagna in carica, che vanno al riposo con un rassicurante doppio vantaggio. Nella ripresa, però, il Granada accorcia le distanze al 71': destro di Suarez, entrato al posto dell'ex Udinese Machis, grande parata di Courtois e tap-in vincente di Molina, che segna il 2-1 e rimette in discussione il finale di stagione del Real. A scacciare via i fantasmi, però, ci pensano Odriozola e Benzema: al 75', infatti, l'ex Real Sociedad si fionda sul cross di Hazard e di sinistro firma il 3-1, mentre un minuto dopo il francese cala il poker approfittando del clamoroso errore in uscita di Rui Silva e segnando il definitivo 4-1. I guanti di Courtois fanno il resto: il Real si prende il secondo posto in solitaria con 78 punti e resta a -2 dall'Atletico a 180 minuti dalla fine di questa appassionante ed indecifrabile Liga.

VALLADOLID-VILLARREAL 0-2

Vittoria fondamentale in zona Europa League per il Villarreal, che passa 2-0 sul campo del Valladolid e aggancia il Betis al sesto posto con 55 punti. La partita si decide nella ripresa, dopo un primo tempo senza reti: a siglare lo 0-1 è il solito Gerard Moreno, che controlla il lancio di Pau Torres, si porta il pallone sul sinistro e fulmina Jimenez. Il gol che chiude i giochi arriva al 91': Capoue riceve da Trigueros e con un destro precisissimo centra l'angolino firmando il definitivo 0-2. Con questo ko, si materializza l'incubo retrocessione per il Valladolid, terzultimo a -2 dalla salvezza.

EIBAR-BETIS 1-1

Un pareggio per 1-1 che non accontenta nessuno: l'Eibar aggancia l'Elche al penultimo posto, ma scivola a -3 dalla salvezza, mentre il Betis si fa raggiungere dal Villarreal al sesto posto e non riesce a superare la Real Sociedad al quinto. Partita che volge subito in favore degli andalusi, che al 4' si portano in vantaggio con il sinistro dalla lunghissima distanza di Guardado. All'83', però, arriva il definitivo pareggio dei padroni di casa: cross di Correa e colpo di testa di Enrich, che punisce l'uscita completamente sbagliata di Claudio Bravo ed evita il ko ai suoi.