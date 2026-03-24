Il Psg chiede il rinvio della gara col Lens che si infuria: "Basta adattarsi a quanto vogliono i più potenti"

"Non vogliamo adattarci alla richiesta dei più potenti". Il Lens non ci sta e attacca pubblicamente il Psg di Luis Enrique. Il motivo? Aver chiesto di spostare lo scontro in campionato tra la prima e la seconda in classifica per aiutare la squadra di Luis Enrique, impegnata in Champions League contro il Liverpool. Il club parigino infatti, ha formulato la richiesta di rinvio del match in programma il prossimo 11 aprile per preparare meglio lo scontro contro i Reds mettendo quindi in secondo piano la Ligue 1. Richiesta che non è più piaciuta affatto al Lens, il quale si sta giocando il titolo dato c'è un solo punto a separarli da Vitinha e compagni, attualmente in vetta.