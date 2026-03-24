Il Psg chiede il rinvio della gara col Lens che si infuria: "Basta adattarsi a quanto vogliono i più potenti"

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Il club alsaziano, in lotta per il campionato, non ci sta: "Vogliamo un calcio equo"
"Non vogliamo adattarci alla richiesta dei più potenti". Il Lens non ci sta e attacca pubblicamente il Psg di Luis Enrique. Il motivo? Aver chiesto di spostare lo scontro in campionato tra la prima e la seconda in classifica per aiutare la squadra di Luis Enrique, impegnata in Champions League contro il Liverpool. Il club parigino infatti, ha formulato la richiesta di rinvio del match in programma il prossimo 11 aprile per preparare meglio lo scontro contro i Reds mettendo quindi in secondo piano la Ligue 1. Richiesta che non è più piaciuta affatto al Lens, il quale si sta giocando il titolo dato c'è un solo punto a separarli da Vitinha e compagni, attualmente in vetta.
In duro comunicato il Lens ha preso posizione alzando i toni: "Si sta diffondendo un sentimento particolare, ossia quello di un campionato francese che viene gradualmente relegato al ruolo di mera variabile da adattare alle esigenze europee di determinate parti - si legge in un post pubblicato sui social -. Cambiare adesso la data di questa partita vorrebbe dire che il Lens rimarrebbe senza competizioni per 15 giorni e poi dovrebbe giocare partite ogni tre giorni: un ritmo che non corrisponde a quello stabilito all'inizio del campionato".
E ancora: "Ne consegue che il decimo bilancio del campionato dovrebbe adattarsi alle richieste dei più potenti, in nome di interessi che, ovviamente, ora trascendono il quadro nazionale, già alleggerito nelle ultime stagioni (da 1 a 18 squadre, abolizione della Coppa di Lega). Al di là di questo caso specifico, la questione sollevata è più fondamentale: quella del rispetto dovuto alla competizione stessa. È infatti lecito interrogarsi su questo aspetto quando, sul suo territorio, il campionato a volte sembra essere relegato in secondo piano rispetto ad altre ambizioni, per quanto legittime. Il Lens rimane fedele al principio di correttezza, chiarezza delle regole e rispetto per tutte le parti interessate. Principi semplici per un calcio francese equo e rispettato".
La decisione definitiva comunque verrà presa dal consiglio d'amministrazione della Ligue 1 che si riunirà nella giornata di giovedì: già prima della sfida con il Chelsea, poi vinta dal Psg, i parigini avevano chiesto e ottenuto il rinvio dello scontro con il Nantes.
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