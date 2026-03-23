Elkann: "Impegnati nello sviluppo della Juve, vogliamo portarla al successo"

"All'inizio del 2026, la Juventus ha prolungato il contratto del talento di nuova generazione Kenan Yildiz fino al 2030, riaffermando il nostro impegno nello sviluppo e nella fidelizzazione dei più promettenti talenti del club. Questo approccio riflette la nostra incrollabile fiducia nella Juventus. Exor rimane un orgoglioso proprietario del club, continuando un rapporto che dura da oltre un secolo grazie alla mia famiglia". Lo afferma John Elkann nella lettera agli azionisti di Exor, la holding della famiglia Agnelli che ha la squadra bianconera tra le sue partecipate. "Rimaniamo pienamente impegnati - sottolinea Elkann - a sostenere il successo sportivo e finanziario della Juventus e crediamo che ci sia un futuro brillante davanti a noi. Come disse il leggendario Omar Sivori: 'Qui bisogna sempre lottare e quando sembra che tutto sia perduto, bisogna continuare a crederci, la Juve non molla mai'".