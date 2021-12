Il presidente della Caf: "La Coppa d'Africa si farà regolarmente"

Nessun rinvio o cancellazione. La Coppa d'Africa 2022 si farà nelle sue date originarie. Patrice Motsepe, presidente della Confederazione africana, ha confermato lo svolgimento del torneo a gennaio-febbraio in Camerun, nonostante l'emergenza Covid che preoccupa diversi club europei. "Io arriverò in Camerun il 7 gennaio per vedere giocare a calcio. E sarò alla stadio Olembé il 9 con la mia famiglia per assistere alla partita inaugurale Camerun-Burkina Faso", ha dichiarato il numero uno della Caf dopo un incontro con il capo dello Stato camerunense, Paul Biya.