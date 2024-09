Il Manchester City rischia grosso: può essere escluso non solo dalla Premier

IL CASO

Se il club dovesse essere condannato in relazione alle violazioni del fair play finanziario, potrebbe essere bandito anche da altre competizioni nazionali e internazionali

© Getty Images In Inghilterra continua a tener banco il processo al Manchester City in relazione alle accuse di aver violato il fair play finanziario tra 2009 e 2018. E a tre giorni dall'avvio della battaglia legale alcune indiscrezioni sembrano ipotizzare uno scenario sempre più serio ai danni del club inglese. Secondo quanto riporta The Telegraph, se dovessero essere dichiarati colpevoli, i Citizens non rischierebbero soltanto la retrocessione dalla Premier League, ma potrebbero essere anche banditi da altre competizioni nazionali e internazionali, tra cui Carabao Cup, FA Cup, Champions League e Mondiale per Club.

Vedi anche Champions League Champions League: l’Inter doma il City in Inghilterra e parte con uno 0-0

Un tonfo totale, insomma, su cui al momento non vi sono ancora certezze, ma che rende il caso sempre più spinoso e intricato. Gli altri club della Premier e non solo, del resto, starebbero seguendo la questione con grande attenzione per capire le eventuali mosse della Federazione inglese e dell'Uefa. Interessati all'assegnazione di una punizione seria e severa, in caso di colpevolezza, le società non si accontenterebbero infatti di una semplice detrazione di punti o di una retrocessione, ma vorrebbero una sentenza esemplare. Il che, regolamento alla mano, potrebbe voler dire esclusione da tutti i principali tornei nazionali e internazionali. All'ombra dell'Etihad Stadium il rischio è grosso e il City trema.