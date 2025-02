Il Liverpool ha le mani sulla Premier League, ma Chiesa rischia di non ricevere la medaglia

Grazie alla vittoria contro il Manchester City, il Liverpool ha ormai le mani sulla Premier League, considerati gli 11 punti (con una gara in più) sull'Arsenal, un ampio vantaggio dopo 27 giornate che è sempre valso il titolo. Federico Chiesa, però, al momento rischia di non ricevere la medaglia destinata ai vincitori. Il motivo? Secondo il regolamento della Premier, per ricevere il riconoscimento un calciatore deve totalizzare almeno 5 presenze in campionato. L'ex Juve, quando ci sono da giocare anche 11 giornate, è fermo a soli tre gettoni: 18' contro il Bournemouth lo scorso settembre, tre minuti contro il Brentford e 4 contro l'Ipswich a gennaio.