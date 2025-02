Premier, lezione del Liverpool al City: i Reds passanno a Manchester per 2-0

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL 0-2

Il passaggio di consegne è ormai vicinissimo: il Liverpool vince 2-0 in casa dei campioni d'Inghilterra in carica e "prenota" il titolo. In una giornata in cui potenzialmente doveva essere l'Arsenal a recuperare punti, i Reds battono il Manchester City e, seppur con una partita in più, si portano a +11 sulla formazione di Arteta. All'Etihad, i protagonisti assoluti sono Szoboszlai e Salah, con l'ungherese che sale in cattedra: al 14', l'angolo battuto da Mac Allister viene trasformato in una sponda per l'ex Roma, che con un sinistro deviato batte Ederson e porta avanti la squadra di Slot. La squadra di Guardiola prova a reagire, ma al 31' la rete di Marmoush viene annullata, e dato che ultimamente tutto ciò che può andare storto per il City si concretizza, sei minuti dopo la staffetta Salah-Szoboszlai si inverte, con l'egiziano che prende in controtempo Ederson e fa 2-0 prima dell'intervallo. Nella ripresa, Jones sfrutta l'assist ancora dell'ex Lipsia e cala il tris, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Ma il City, ormai, alza bandiera bianca e il simbolo è il cambio McAtee-De Bruyne, con il belga che esce al 66'. Poco dopo, entrano pure Dias, Gundogan e Kovacic, ma non c'è spazio per nessuna rimonta. Con questo successo, il Liverpool sale a 64 punti, a +11 sull'Arsenal che ha comunque una partita in meno rispetto ai Reds. Ma questa giornata rischia di scrivere la parola fine sulla lotta alla Premier. Al City, che ormai ha abdicato da tempo, restano l'FA Cup e la qualificazione alla prossima Champions: e, a oggi, Guardiola è appena a +1 sul settimo posto del Chelsea.