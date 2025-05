Il Crystal Palace è una religione: "Il 26 maggio in 200mila per la parata con la FA Cup"

Il 17 Maggio 2025 ha rappresentato la gioia calcistica più bella di tutta la mia vita, un giorno memorabile che ho condiviso con Alberto e Simone, italiani trapiantati a Londra come me. In un sogno ricorrente avevo immaginato di essere a Wembley e cantare a squarciagola insieme al popolo delle Eagles. Il sogno si è avverato. Il Crystal Palace ha vinto la FA Cup contro il Manchester City. A Wembley eravamo in 50mila, il 26 Maggio saremo in 200mila per la parata con la Coppa di Inghilterra che sfilerà per tutto il quartiere. Già, il quartiere di Londra che più che un quartiere è una città dentro un'altra città".