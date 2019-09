Il caso Griezmann costa una multa al Barcellona di... 300 euro!

LA DECISIONE

A conti fatti l'acquisto di Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid è costato al Barcellona 120 milioni... e 300 euro! Il club catalano infatti è stato multato dal Comité de Competicion spagnolo per le irregolarità segnalate dai Colchoneros nel trasferimento del francese in Catalogna. Secondo l'Atletico le parti hanno iniziato a trattare quando il giocatore era ancora sotto contratto. cosa proibita. Respinta la richiesta di squalifica del Camp Nou.

La Federazione spagnola ha adottato il provvedimento alternativa alla richiesta principale, che era la chiusura per un turno dello stadio del Barcellona, provvedendo a sanzionare i catalani con 300 euro di multa dopo aver ritenuto che le prove presentate dall'Atletico a sostegno della tesi dell'irregolarità "non sono abbastanza gravi per poter chiudere uno stadio per una giornata".

L'Atletico reclamava il fatto che Griezmann e il Barcellona avessero iniziato a trattare i 14 milioni di euro di commissioni per gli agenti del giocatore già da marzo, chiedendo pertanto di avvalersi della clausola rescissoria originale di 200 milioni di euro, diventata poi di 120 milioni a luglio quando il Barça si è fatto avanti ufficialmente. Le prove portate però non hanno convinto i giudici.

